Cinsiyet değiştirerek kadın olan Brezilyalıya balık derisinden vajina nakledildi

Cinsiyet değiştirerek kadın olan bir Brezilyalı için tatlısu çipurasından vajina yapıldı. Kimliği ‘Maju’ olarak açıklanan 35 yaşındaki kadının, dünyada, ‘balık derisinden yapılan vajina nakledilen ilk cinsiyet değiştirmiş kişi’ olduğu açıklandı.

Daily Mirror’daki habere göre 1999’da cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Maju bu cerrahi müdahale sonrasında komplikasyon yaşadı. Zaman içinde cinsiyet değiştirme ameliyatı sırasında takılan vajinanın ağzı daraldı ve işlevini kaybetti.

Bunun üzerine Brezilya’daki Ceara Federal Üniversitesi’ndeki jinekolog Prof. Leonardo Bezerra, Maju yeniden cinsel olarak aktif olabilsin diye balık derisiyle kaplanan boru şeklindeki akrilik kalıptan ibaret olan vajinayı ona nakletti.

Geçen ay ameliyat olan Maju, şunları söyledi: “Vajinada sorun yaşayınca 12 yıl beraber olduğum hayat arkadaşımdan ayrıldım. Neyse ki Leonardo Bezerra çıktı karşıma. Sonuçtan çok memnunum. Hayatımda ilk defa kendimi gerçek bir kadın gibi hissediyorum.”

Bezerra ise geliştirdiği tekniği şöyle anlattı: “Fizyolojik olarak uygun uzunlukta ve kalınlıkta bir vajina geliştirmeyi başardık ve hastamız çok çabuk iyileşti. Rahatlıkla yürüyor, ağrısı yok. İdrar yaparken sorun yaşamıyor. Birkaç ay içinde de rahatça cinselliğini yaşayabilecek.”

Bezerra, elastikiyeti, sağlamlığı ve çabuk iyileşmeyi sağlayan kolajen açısından zengin olduğu için balık derisini tercih ettiklerini belirterek, “İnsan derisine çok benziyor” dedi.

Bu tekniği 2016’da geliştiren Bezerra, Maju’ya benzer sorunlar yaşayan -vajinasız dünyaya gelen vs- 10 kadını tedavi ettiğini, ancak Maju’nun cinsiyet değiştiren ilk hastası olduğunu vurguladı.

Bezerra’nın ‘neovajina cerrahisi’ adını verdiği teknik meslektaşları tarafından kadın doğum cerrahisinde dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.