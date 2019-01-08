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Çipras için 'zor karar' !

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Yunanistan'da Çipras liderliğindeki Syriza, hükümetin küçük ortağı Anel'in hükümetten ayrılma kararı sonrası yeni bir döneme giriyor. Başbakan Çipras'ın ülkesinin siyasi rotasını belirleyeceği önemli kararların arifesinde olduğu belirtiliyor.
Çipras için 'zor karar' !

Yunanistan’da 2015’in Ocak ayından beri iktidarda bulunan Aleksis Çipras liderliğindeki Syriza önümüzdeki saatlerde zor bir karar alacak. Hükümetin küçük ortağı Bağımsız Helenler (Anel)’in Makedonya ile varılan isim anlaşmasını protesto edip hükümetle yollarını ayırma noktasına gelmesi sonrasında, Başbakan Çipras ülkesinin siyasi rotasını belirleyecek.

‘MEDENİ AYRILIK AÇIKLAMASI’

Bugün konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Syriza’nın üst düzey yöneticisi ve Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitris Papadimoulis, Syriza ile Anel’in artık ayrılık safhasına geldiğini açıkladı. Papadimoulis ‘siyasi ayrılığın medeni bir şekilde vuku bulması’ temennisinde bulundu.

PARTİLER ACİLEN TOPLANIYOR 

Papadimoulis’in bu önemli mesajı verdiği saatlerde Atina’da Başbakan Çipras hükümetin küçük ortağı Anel’in lideri Panos Kammenos ile olan kritik görüşmesine hazırlanıyordu. Bu görüşme ile birlikte Atina’da partinin karar alma mekanizmaları acil olarak toplanıp hükümetin geleceğini belirleyecek.

Anel’in bir kısım temsilcisinin şiddetle karşı çıktığı Makedonya ile varılan anlaşmanın ise önümüzdeki günlerde Yunanistan meclisi gündemine gelip oylanması bekleniyor.

AZINLIK HÜKÜMETİ YA DA ERKEN SEÇİM 

Yunanistan medyasına göre Syriza’nın yetkili organlarında partinin iktidarda kalmasının birçok mesele açısından önemli olduğu görüşünün öne çıktığını gösteriyor. Programlandığı üzere Makedonya ile varılan anlaşmasının yanı sıra, anayasa değişikliği, kilise-devlet ilişkileri ve sosyal devleti ilgilendiren birçok konu önümüzdeki hafta ve aylarda gündeme gelecek.

Bu koşullar altında Çipras’ın iki seçeneği bulunuyor: Başbakan ya azınlık hükümeti ile yoluna bir müddet daha devam edecek ve Mayıs ya da Eylül ayında ülkesini sandık başına götürecek. Ya da erken seçim kararı alarak ülkesini muhtemelen Paskalya öncesinde, Mart ayı içerisinde sandık başına taşıyacak.

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