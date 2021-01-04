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ÇKP yayın organı: Vuhan'da daha çok kutlamalar yapılacak, Batı buna alışsa iyi olur

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Vuhan sakinlerinin sözlerine yer veren Global Times, Batılı gazetecilerin yorumlarını da eleştirdi
ÇKP yayın organı: Vuhan'da daha çok kutlamalar yapılacak, Batı buna alışsa iyi olur

Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artışı sürerken pandeminin çıkış yeri olarak görülen Çin'in Vuhan kentindeyse aksi yönde bir tablo çiziliyor.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yayın organlarından Global Times'ta "Vuhan'da daha çok toplanma ve kutlama olacak, Batı buna alışsa iyi olur" başlıklı bir haber yayımlandı.

Vuhanlıların görüşlerine yer verilen haberde, Batı'nın Vuhan'daki partileri eleştirmek yerine Çin'in koronavirüsle mücadeledeki başarısını takdir etmesi gerektiği ifade edildi.

Haberde, Çin'de Kovid-19'un en çok vurduğu şehirde, yeni yıl kutlamalarında görüldüğü üzere büyük çaplı toplanmaların artacağı ve kentin spor etkinlikleriyle canlı konserlere ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Yazıda Vuhan sakinlerinin "Dünya buna alışsa iyi eder" dediği ve bazı Batılı yetkilileri, "Vuhan'daki toplanma etkinliklerine önyargı ve düşmanlıkla saldırmak yerine Çin'in deneyimlerinden faydalanarak kendi yurttaşlarını kurtarmaya davet ettiği" aktarıldı.

Haberde, Batı medyasında yılbaşı gecesi Times Meydanı gibi popüler yerlerin yasaklar yüzünden "hayalet kasabalara" döndüğü ancak sokakları dolduran Vuhan sakinlerinin 2021'i balonlar uçurarak karşıladığı kaydedilirken, bazı Batılıların bu durumu "kıskanç gözlerle izleyip Vuhan'a alaycı bir şekilde baktığı" ifade edildi.

Global Times ayrıca, Birleşik Krallık (BK) gazetesi Telegraph'ın köşe yazarlarından Allison Pearson'ın "Vuhan bunu aşı olmadan nasıl başardı?" sorusunu ve Vuhan'dan çekilen görüntülerin düzmece olup olmadığını sorgulamasını da gündeme getirdi.

Çinli yayın kuruluşu, Pearson'ın bu "alaycılığının" ters teptiğini ve sosyal medyada bazı kullanıcıların salgında Vuhan'da uygulanan başarılı tedbirleri listelemekle kalmayıp BK hükümetini sorumluluk almamakla da suçladığını yazdı.

Gazetenin aktardığına göre Twitter'da bir kullanıcı, Vuhan'ın geldiği aşamadan bahsederken, "İşleyen bir ‘test, izleme ve izolasyon' sistemine sahipler ve maske takıyorlar. Kendilerine söylendiğinde evde kaldılar ve hızlı hareket ettiler. Bizimse, virüsle mücadelede başlıca amaçları kendi dostlarını zengin etmek olan beceriksiz bir hükümetimiz var" ifadelerini kullandı.

Ağustos 2020'de Vuhan'da binlerce kişinin katıldığı dev bir yüzme havuzu partisi, Batılı ülkelerde tepki çekmiş, birçok kişi kentin aylarca virüs tarafından harap edildikten sonra bu kadar kısa sürede iyileşebileceğine inanmadıklarını gösteren yorumlar yapmıştı.

Diğer taraftan CNN'in geçen hafta yer verdiği bir haberde, Çin Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları paylaşılmıştı.

Çalışmaya katılan araştırmacılar, Vuhan sakinlerinde rastlanan 4,43'lük antikor prevelans oranının, o dönemde şehirde resmi rakamların 10 katı, yani 500 bin kişinin Kovid-19'a yakalanmış olabileceği anlamına geleceği çıkarımında bulunmuştu.

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