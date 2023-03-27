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Çok tartışılan maaşlardan kesinti yasası mecliste!

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu depremzedelere yardım ve olası depremlere hazırlık amacıyla ek vergi ve maaş kesintisi öngören Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi gündemi ile toplanacak.
Çok tartışılan maaşlardan kesinti yasası mecliste!

Cumhuriyet Meclisi’nin bugün gündemine gelecek olan Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi çok tatışılacak.

Kamuoyunun gündemini özellikle asgari ücret kesintileri ile meşgul eden yasa önerisi şiddetli tartışmalara yol açmış ve bunun üzerine bir AD-HOC komite oluşturularak yasa tasarısı için çalışmalar başlamıştı.

 

KESİNTİ 15 BİN TL ÜZERİ MAAŞA

Yarın gündeme gelecek olan yasa önerisinde 1 Milyar TL’lik bir kaynak yaratılması ön görülüyor. Yasaya göre maaşlardan kesintiler gönüllülük esasına göre olurken, kesintilerden elde edilecek gelirler okul ve hastaneler için kullanılacak. 15 bin TL altında maaş alanların maaşlarından bir kesinti yapılmayacak.

 

 EN BÜYÜK KAYNAK MERKEZ BANKASI

Öte yandan bütçede de ciddi tasarruflara gidilecek. Bütçeden tasarruf ile elde edilmesi beklenen kaynağın ise toplam 504 milyon 647 bin 474 TL civarı olması bekleniyor. Bütçeden elde edilecek kaynağın en büyük kısmı ise 437 milyon 500 bin TL ile Merkez Bankası karı üzerinden olacak.

 

MAAŞ KESİNTİLERİ YÜZDE 11,28

Yasa önerisine göre elde edilmesi beklenen Bir milyar TL’lik kaynağın en büyük kısmı yüzde 46,28 ile bütçe kesintilerinden olurken, ek vergi katkı oranı ise yüzde 42.36 oldu. Maaş kesintileri ise yüzde 11,36 ile elde edilecek kaynağın küçük bir kısmını oluşturacak.

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