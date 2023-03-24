  • BIST 5.077,18
  • Altın 1217.928
  • Dolar 19.0646
  • Euro 20.5748
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİran'ın Türkiye sınırında deprem

Cristiano Ronaldo’dan yeni bir dünya rekoru!

» »
Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Lihtenştayn'la oynanacak maç ile birlikte milli takım formasıyla dünyada en fazla maça çıkan oyuncu oldu. 38 yaşındaki süperstar 2 golle yıldızlaştı.
Cristiano Ronaldo’dan yeni bir dünya rekoru!

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Portekiz, Lihtenştayn’ı konuk etti. Kariyerini Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Nassr’da sürdüren Ronaldo, Lihtenştayn karşısında ilk 11’de forma giyerek Kuveytli forvet Badr Al-Mutawa’yı geride bırakarak milli takım formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu unvanını 197 maçla elde etti.

HER YIL GOL ATTI

Portekiz Milli takımıyla ilk maçına 2003’te Kazakistan’la oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan yıldız oyuncu, 2004’ten bu yana Portekiz adına her yıl gol attı. Ronaldo ayrıca milli takım formasıyla resmi maçlarda 100 gol atan ilk oyuncu oldu.

EURO 2024 Elemeleri’nde J Grubu’nda yer alan Portekiz, ilk maçında Lihtenştayn 4-0 mağlup ederken 2 gol Ronaldo’dan geldi. 8. dakikada Cancelo ile perdeyi açan Portekiz, 47’de Bernardo Silva ile farkı 2’ye çıkardı.

NOKTAYI FRİKİK GOLÜYLE KOYDU

51’de penaltıdan durumu 3-0’a getiren Ronaldo, 63’te harika bir frikik golüyle geceyi noktaladı. Portekiz, Almanya’da gelecek yıl düzenlenecek turnuvaya katılabilmek için Bosna Hersek, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg ve Slovakya ile karşılaşacak.

DÜNYA KUPASI’NDAN SONRA DEĞİŞİM

2022 Dünya Kupası’nda H Grubu’nu lider bitiren Portekiz, son 16 turunda İsviçre’yi 6-1 mağlup etmişti.

Çeyrek finalde ise Fas’la eşleşen Portekiz, rakibine tek golle mağlup olup turnuvaya veda etmişti.

Turnuvanın ardından Portekiz Milli Takımı’nda Fernando Santos’la yollar ayrılırken yola Belçika Milli Takımı’nı bırakan Roberto Martinez’le devam ediliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray ve Fenerbahçe yine birbirine girdi! MHK Başkanı Lale Orta hedefte21 Mart 2023 Salı 11:29
  • Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu20 Mart 2023 Pazartesi 17:38
  • Beşiktaş’ı yıldızları kanatlandırdı! Cenk Tosun, Aboubakar ve Ghezzal…19 Mart 2023 Pazar 19:50
  • Nicolo Zaniolo İtalya Milli Takımı’na alınmadı18 Mart 2023 Cumartesi 18:17
  • UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi17 Mart 2023 Cuma 21:08
  • Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu17 Mart 2023 Cuma 19:58
  • ‘İstifa’ diye bağıran Galatasaray taraftarına, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturma!17 Mart 2023 Cuma 10:44
  • Fenerbahçe çok istedi ama olmadı… Çeyrek final Sevilla’ya kaldı!16 Mart 2023 Perşembe 23:26
  • Madrid yine kazandı, çeyrek finale uzandı16 Mart 2023 Perşembe 14:21
  • Erling Haaland tek başına 5 attı, Manchester City ezdi geçti15 Mart 2023 Çarşamba 13:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti