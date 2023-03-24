Cristiano Ronaldo’dan yeni bir dünya rekoru!

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Lihtenştayn'la oynanacak maç ile birlikte milli takım formasıyla dünyada en fazla maça çıkan oyuncu oldu. 38 yaşındaki süperstar 2 golle yıldızlaştı.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Portekiz, Lihtenştayn’ı konuk etti. Kariyerini Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Nassr’da sürdüren Ronaldo, Lihtenştayn karşısında ilk 11’de forma giyerek Kuveytli forvet Badr Al-Mutawa’yı geride bırakarak milli takım formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu unvanını 197 maçla elde etti.

HER YIL GOL ATTI

Portekiz Milli takımıyla ilk maçına 2003’te Kazakistan’la oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan yıldız oyuncu, 2004’ten bu yana Portekiz adına her yıl gol attı. Ronaldo ayrıca milli takım formasıyla resmi maçlarda 100 gol atan ilk oyuncu oldu.

EURO 2024 Elemeleri’nde J Grubu’nda yer alan Portekiz, ilk maçında Lihtenştayn 4-0 mağlup ederken 2 gol Ronaldo’dan geldi. 8. dakikada Cancelo ile perdeyi açan Portekiz, 47’de Bernardo Silva ile farkı 2’ye çıkardı.

NOKTAYI FRİKİK GOLÜYLE KOYDU

51’de penaltıdan durumu 3-0’a getiren Ronaldo, 63’te harika bir frikik golüyle geceyi noktaladı. Portekiz, Almanya’da gelecek yıl düzenlenecek turnuvaya katılabilmek için Bosna Hersek, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg ve Slovakya ile karşılaşacak.

DÜNYA KUPASI’NDAN SONRA DEĞİŞİM

2022 Dünya Kupası’nda H Grubu’nu lider bitiren Portekiz, son 16 turunda İsviçre’yi 6-1 mağlup etmişti.

Çeyrek finalde ise Fas’la eşleşen Portekiz, rakibine tek golle mağlup olup turnuvaya veda etmişti.

Turnuvanın ardından Portekiz Milli Takımı’nda Fernando Santos’la yollar ayrılırken yola Belçika Milli Takımı’nı bırakan Roberto Martinez’le devam ediliyor.