CTP’den bir heyet Lefke’yi ziyaret etti

CTP’den bir heyet sorunları yerinde tespit etmek, bölge insanını dinlemek ve üreticilerle bir araya gelmek amacıyla Lefke’ye ziyarette bulundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette üretimin ve kalitenin artırılması, cittaslow olan Lefke’de turizmden daha fazla gelir elde edilmesi ve esnafın, üreticilerin ve tarımla uğraşanların bu gelirden daha fazla pay almasının yöntemleri ve bunu sağlayacak yeni politikalar ele alındı.

Güzelyurt ve Lefke merkezlerinin de ziyaret edildiği gezide, Gaziveren, Denizli, Yeşilyurt ve Gemikonağı köylerinde toplantılar yapıldı.

ERHÜRMAN: “DENİZ BİTTİ, HALKIN KARŞISINA PROJELERİMİZLE ÇIKACAĞIZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde aktarılan sorunları ve çözüm önerilerini not ederek, yeni dönem politikaları belirlenirken her kesimin dinleneceğini kaydetti.

Seçimden önce halkın önüne “yozlaşmış ve çökmüş” olduğunu savunduğu sistemi değiştirecek, turizmi, yükseköğretimi, tarımı, küçük sanayiyi ve esnafı bir bütün ve birbiriyle ilişkili olarak ele alan, planlayan politikalarla çıkacaklarını kaydeden Erhürman, “Görüyoruz ki halkımızın da bizden beklentisi budur. Çünkü halkımız da çok iyi biliyor ki artık deniz bitmiştir ve bu yapıyla geleceği kurmak mümkün değildir” dedi.

Yeni dönemde politikalarının odağına üretimi, ekonomi politikalarının odağına da turizmi koyduklarını kaydeden Erhürman, her bölgeyi kendi içinde planlayarak üretime teşvik edeceklerini, turizm, sağlık ve eğitim alanlarında da ortaya çok net projeler koyacaklarını ve halkın karşısına böyle çıkacaklarını vurguladı.

VAR OLMANIN KOŞULU DURMADAN ÜRETMEKTİR

“Üreten yok olmaz” diyen Erhürman bölgedeki üreticilerle yaptığı görüşmelerde şunları kaydetti:

“Lefke, üretim, turizm ve yükseköğretim alanlarında çok geniş bir potansiyele sahiptir. Önemli olan bu potansiyeli doğru kullanmaktır ki bugüne kadar bu konuda başarılı olduğumuzu söylemek maalesef mümkün değildir. Bu kadar güzel bir bölgede ülkede konaklayan toplam turistin yalnızca yüzde ikisinin konaklaması kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Doğru planlamanın yapılması ve teşviklerin doğru yöne kanalize edilmesi halinde, Lefke, kaliteli üretimin yapıldığı, turistler ve öğrenciler için çekim merkezi olan, gelirini artıran ve adil bir biçimde paylaşan, ülkenin en önemli turizm, üretim ve eğitim merkezlerinden biri haline gelecektir”.