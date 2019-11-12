Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Vodafone heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Deegan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, bir gün önceki Futura Lab açılışına katılması, bilişim ve teknolojiye verdiği değer ve gösterdiği önem dolayısıyla teşekkür ederek, yapılan yatırımın ülke için önemini detaylarıyla Cumhurbaşkanına aktardı.

Görüşmede, cep telefonlarının Güney Kıbrıs’ta da kullanılabilmesine imkan sağlanan uygulamada vergi fazlalığından kaynaklanan fiyatlandırmadaki soruna da değinildi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu çünkü vergi farklılığı nedeniyle Kıbrıslı Rum kullanıcıların daha düşük ücretlerle konuştuğunu ve bunun Kıbrıslı Türk kullanıcıların da hakkı olduğunu vurguladı.



Konuk heyet de, bu konuda Cumhurbaşkanı ile hem fikir olduklarını belirterek, böyle bir düzenlemenin ardından artacak kullanımın, hem kullanıcıyı, hem de bu konuda yatırım yapmış GSM operatörlerini, hem de bu işlemlerden makul oranda vergi alacak devleti memnun edeceğini belirtti.



Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ’ın da hazır bulunduğu görüşmede, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile Türkiye Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel yer aldı.