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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “deli” dedi, tutuklandı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sosyal medya üzerinden “deli” dediği gerekçesiyle tutuklanan İbrahim Büyükarslan mahkemeye çıkarıldı, kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “deli” dedi, tutuklandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, sosya medya üzerinden “deli” dediği için tutuklanan İbrahim Büyükarslan tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

“BU ADAM DELİDİR. DELİ GÖMLEĞİ GİYDİRİLİP, İNSANLARDAN UZAK TUTULMALI”

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, olguları aktardı.

Polis, zanlı İbrahim Büyükarslan’ın “Müsfit Yayın” yapmak suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının 02 Haziran 2022 tarihinde Facebook isimli sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın fotoğrafının üzerine “Bu adam delidir. Deli gömleği giydirilip, insanlardan uzak tutulmalı” yazarak, hakaret ederek müfsit niyetli yayın yaptığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının 26 Şubat 2023 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yapıp tutuklandığını belirtti.

“DİL VE EDEBİYAT UZMANLARININ İNCELEMESİ İÇİN 2 AYRI ÜNİVERSİTEYLE YAZIŞMA YAPILDI”

Polis, zanlının polise bir gönüllü ifade vererek Facebook hesabının kendisine ait olduğunu bahse konu paylaşımı da kendisinin yaptığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, yine mesele ile ilgili olarak zanlının Facebook paylaşımındaki sözlerin dil ve edebiyat uzmanları tarafından incelenebilmesi için iki ayrı üniversiteye gerekli yazışmalar yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtip, zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Avukatı Mine Atlı, söz konusu yayının ifade özgürlüğü kapsamında yayıldığını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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