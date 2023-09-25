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Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü

Tatar, Ercan Havalimanı’nda basına yaptığı açıklamada, New York’ta Kıbrıs Türk halkının hakkını hukukunu aramaya çalıştıklarını, milli davada yeni siyaseti Anavatan Türkiye’yle istişare içinde yürüttüklerini söyledi.

New York temaslarını değerlendiren Tatar, BM Genel Sekreteri’ne izolasyon ve ambargoların artık zulme dönüştüğünü ve bu zulmün son bulması gerektiğini söylediğini belirtti.

Tatar, Gutterres’e, kimsenin diğerine üstünlük kurmayacağı bir zeminde iki  tarafın da yararına olacak konularda iş birliğini konuşmak üzere liderlerin bir araya gelebileceğini de söylediğini ifade etti.

Tatar, New York’ta çalışmalarını Türk Evi’ndeki çalışma ofisinde yürüttüklerini kaydederek BM Genel Kurulu’na bu yıl da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması çağrısının damga vurduğunu belirtti.

Tatar, bunun pozisyonlarına güç verdiğini kaydederek “Bizim kimsenin hakkında hukukunda gözümüz yok. Kendi hakkımızı hukukumuzu yedirtmeyeceğiz. 60 yıldır süren federal çözüm defteri kapanmıştır. Artık yeni siyaset yani egemen eşitliğimiz ve eşit siyasi statümüz kabul edilmeden masaya oturulmayacaktır” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesinde de bunları ifade ettiğini, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi, müktesep haklarını, son 60 yılda yaşananları ve Annan Planı ve Crans Montana toplantılarında Rum tarafının ne kadar gerçeklerden farklı bir şekilde masanın devrilmesine vesile olduğunu anlattığını kaydeden Tatar, Genel Sekreter’in özel temsilci tayinine de karşı olduklarını ilettiğini bildirdi.

Tatar, resmi müzakere masasına Kıbrıs Türk halkının eşit egemen statüsünün kabulüyle geçilebileceğini vurguladı.

Zaman zaman iki taraf arasında iş birliği önerileri yaptıklarını ancak karşı tarafın Kıbrıs Türk tarafının statüsünü kabul etmediği için bu iş birliklerinin hayata geçmediğini anlatan Tatar, “Faydalı olabilecek bazı konularda iş birliği yapılabilir. Mesela düzensiz göç, doğal kaynakların araştırılması, yenilenebilir enerji, kabloyla enerjinin Türkiye üzerinde Avrupa’ya enterkonnekte bağlanması, mayınların temizlenmesi… Eğer bu kabul edilirse iki lider ve genel sekreterin görüşebileceğini söyledik. Bu samimiyetlerinin testi olacak.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halk, demokrasi ve yapı olduğunu kaydederek eşitlik temelinde önemli konulara imza atmaya hazır olduklarını ancak Kıbrıs meselesinin ele alınabilmesi için egemen eşitliğin kabul edilmesi olduğunu söyledi.

İzolasyon ve ambargolar nedeniyle bazı sıkıntılar olduğunu, bunların Kıbrıs Türk halkını çökertmek ve dayatma çözüme zorlamak için samimiyetsiz yaklaşım olduğunu kaydeden Tatar, “İki taraf arasındaki uçurumun kalkması için üzerimizdeki ambargo ve izolasyonların kalkması gerektiğini genel sekretere ve diğer görüştüklerime söyledim” dedi.

Tatar, çok verimli ve faydalı geçen New York temaslarında, ABD’de yaşayan Kıbrıslı Türklerle de bir araya geldiğini ekledi.

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