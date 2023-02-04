Cumhurbaşkanı Tatar’dan Kanser Günü mesajı…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kanserde erken tanının çok önemli olduğunu belirterek, gerekli kontrollerin zamanında yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, yayımladığı 4 Şubat Kanser Günü mesajında, şunları kaydetti:

“Kanser hastalığı, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olmaya devam ederken, üzülerek belirtmek gerekir ki, bu hastalığın etkilediği insan sayısı da dünyada her geçen gün artmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı verilere göre dünya genelinde her yıl on milyona yakın insan kanser sebebiyle hayatını kaybetmektedir.

Kanser oluşumunda çevresel faktörler önemli rol oynarken, gelişen modern bilim kanserin tedavi edilebilir olduğunu göstermektedir.

Tütün ve alkol kullanımının yanı sıra hareketsizlik, sağlıksız beslenme gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlığımızı koruyabilir, kansere yakalanma riskini azaltabiliriz. Kanserle mücadelede başarıya ulaşmak için en önemli unsurun erken teşhis olduğunu unutmayarak gerekli kontrollerin zamanında yapılmasına özen gösterelim.

Kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma acil şifalar dilerken, kanserle mücadelenin her safhasında hastalarımızın yanında olan, her türlü gayreti gösteren ilgili kurumlarımız ile doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Unutulmamalıdır ki kanseri yenmek bizim elimizde. Bu yolda da elimden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğim.”