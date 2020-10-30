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Cumhurbaşkanı Tatar’dan Mesut Yılmaz İçin Başsağlığı Mesajı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanlarından ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar’dan Mesut Yılmaz İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Tatar, başsağlığı mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Eski Başbakanlarından ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim.

Türkiye’ye katkılarının yanı sıra Kıbrıs konusunda haklarımızın korunması için önemli hizmetler veren Yılmaz’a Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve Türk milletine şahsım Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

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