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Cumhurbaşkanı Tatar’dan Özkuş için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, LTB mühendislerinden, fotoğraf sanatçısı Burçin Özkuş için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar’dan Özkuş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) mühendislerinden, fotoğraf sanatçısı Burçin Özkuş için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Lefkoşa Türk Belediyesi mühendislerinden yaptığı çalışmalar ile kalıcı izler bırakmış Burçin Özkuş'un ani ölümünü üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Allah mekanını cennet eylesin, yaslı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.”

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