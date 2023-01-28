Cumhurbaşkanı Tatar’dan Özkuş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) mühendislerinden, fotoğraf sanatçısı Burçin Özkuş için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Lefkoşa Türk Belediyesi mühendislerinden yaptığı çalışmalar ile kalıcı izler bırakmış Burçin Özkuş'un ani ölümünü üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Allah mekanını cennet eylesin, yaslı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.”
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