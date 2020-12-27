Cumhurbaşkanlığı’nda temaslı biri karantinaya alındı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bir kişinin temaslısının Cumhurbaşkanlığı’nda görev yaptığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bir kişinin temaslısının Cumhurbaşkanlığı’nda görev yaptığı duyuruldu.

Açıklamada söz konusu temaslı kişinin test sonucun negatif çıktığı bildirilirken şuanda karantina merkezine alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Dün yüksek ateş şikayeti nedeni ile test yaptıran ve test sonuçları pozitif çıkan üç hemşiremize ve diğer tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

İçerisinden geçtiğimiz böylesi bir küresel salgın döneminde, pozitif vakalar gibi, temaslı kişilerin olması da bu sürecin doğal bir sonucudur.

Ülkemizde süreç ilk günden beridir son derece başarılı bir şekilde yönetilmektedir. Bazı haber kaynaklarında, Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan bir kişinin temaslı olduğu haberi yer almıştır. Söz konusu bilgi doğrudur. Ancak çalışanımızın test sonucu negatif olmakla birlikte, kendisi şu anda temaslı karantinasındadır. Endişelenecek bir durum söz konusu değildir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gereken önlemler alınmıştır. Bu vesile ile bir kere daha tüm halkımıza, bu zor süreçte, maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara eksiksizce uymaları gerektiğini belirtir, hem ülkemizin hem de dünyanın bir an önce bu süreci geride bırakmasını dileriz.