Cumhuriyet Bayramı İskele De Coşkuyla Kutlandı

İskele Ecevit Meydanı’nda yer alan tören Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde kortejin meydana gelmesiyle başladı.

Çelenklerin Atatürk Büstüne konulmasının ardından tören de saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. İskele Ticaret Lisesi öğretmenlerinden Refik Hazır, yaptığı konuşmada Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanmasının ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimini ilan ettiğini anlatarak, böylelikle egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olduğunu vurguladı.

Hava Savunma teğmen Özcan Sazak da Ulu Önder Mustafa Kemal Önderliğinde büyük mücadeleler vererek cumhuriyetin kurulduğunu kaydetti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun konseri ile süren İskele’deki tören bölge okul öğrencilerinin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okumasının ardından tören geçişi ile tamamlandı