D vitamini için 15 dakika yeterli

Kemik sağlığı, bağışıklık sistemi ve düzenli ruh hali için D vitamini olmazsa olmaz. Vücutta halihazırda bulunan bu vitamin etkin hale gelebilmek için güneş ışığına ihtiyaç duyuyor.
Kemik sağlığı, bağışıklık sistemi ve düzenli ruh hali için D vitamini olmazsa olmaz. Vücutta halihazırda bulunan bu vitamin etkin hale gelebilmek için güneş ışığına ihtiyaç duyuyor. Güneşlenmenin D vitamini sentezi için en doğal yol olduğunu paylaşan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, “Ancak sağlığımız için D vitamini almak isterken yanlış koşullarda güneşlenme nedeniyle cilt kanseri riskini de artırabiliriz. Güneşten gelen zararlı UV ışınları, melanom yani cilt kanserinin bir numaralı sebeplerinden biri. Bu nedenle doğru güneşlenme bilincini toplum genelinde yaygınlaştırmak önemli” dedi.

 

UV ışınlarının en dik açıyla geldiği öğle saatlerinde, cilt hücrelerinin mutasyona uğrayarak cilt kanseri gibi hayati hastalıklar oluşturabileceğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, “Kısa süreli D vitamini sentezi için açık tenlilerde 10-15, koyu tenlilerde ise 20-30 dakika yeterli. Güneş ışınları 09.00–10.30 arasında ya da 16.00 sonrasında değerlendirilmeli. Bu süre zarfında kollar, bacaklar ve yüzün yalnızca yüzde 20–25’i açıkta kalmalı. Güneş kremi, şemsiye ya da şapka olmadan öğle saatlerinde güneş altında 10-15 dakikadan fazla kalmak, ciltte DNA hasarına yol açabilir. D vitamininin dostumuz, UV fazlasının ise düşmanımız olduğunu unutmamalıyız” uyarısında bulundu.

 

Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, cilt kanserine karşı alınabilecek önlemleri sıraladı:

 

  1. Hem UVA hem de UVB korumalı güneş kremleri bebeklikten itibaren yaz-kış düzenli olarak kullanılmalı.
  2. Şapka, güneş gözlüğü ve UV korumalı kıyafetlerle cilt korunmalı.
  3. Yılda en az bir kez büyüteçli bir cihazla cildin kontrol edilmesi anlamına gelen dermoskopi yaptırılmalı. Ailede melanom öyküsü varsa daha sık kontrole gidilmeli.
  4. Vücuttaki tüm leke ve benler takip edilmeli, değişiklik varsa not alınmalı.
  5. Benlerin renk, şekil veya boyutlarında gözle görülür değişiklikler fark edilirse zaman kaybetmeden mutlaka dermatoloğa başvurulmalı.
  6. Dermoskopik kontrol yapılmadan benlere herhangi bir lazer veya cerrahi uygulama yaptırılmamalı.
  7. 10.30–16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede kalınmalı, güneş ışığına direkt maruziyetten kaçınılmalı.
  8. Yapay bronzlaşma cihazları cilt kanseri riskini artıracağı için solaryumdan uzak durulmalı.
  9. Özellikle çocuklukta oluşan ciddi güneş yanıkları ileride melanom riskini artıracağı için çocukların hassas cildi büyük özenle korunmalı.
