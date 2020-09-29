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SON DAKİKAPilli:1593 test yapıldı, 6 pozitif vaka

Dağ sıçanı yiyen kadın yeni bir salgını patlattı!

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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 'bubonik veba' yeniden baş gösterdi.
Dağ sıçanı yiyen kadın yeni bir salgını patlattı!

Yaz aylarındaki vakalardan sonra dağ sıçanı yiyen 25 yaşında bir kadında bubonik veba tespit edildi. Yetkililer 24 saat içinde öldürebilen hastalık için 21 bölgeden 17'sinin risk altında olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde 33 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsü salgınıyla mücadele ederken diğer yandan da olası yeni salgın iddiaları uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde temmuz ayında görülen 'bubonik veba' vakaları yeniden baş gösterdi. Tedavi edilmediği takdirde 24 saat içinde can kaybına yol açan ve 'kara ölüm' olarak bilinen hastalıkla ilgili bu yıl Moğolistan'da 22 şüpheli vaka tespit edildi. Bu vakalardan altısı doğrulanırken Hövsgöl'de 38 yaşındaki bir kişi, Gobi-Altay'da 15 yaşındaki bir çocuk ve Hovd'da 42 yaşındaki bir adam olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti.

17 BÖLGE RİSK ALTINDA

Daily Star'ın haberine göre son vaka ise yine Hovd'da 25 yaşında bir kadında ortaya çıktı. Enfekte olmuş bir dağ sıçanı yedikten sonra rahatsızlanan kadına, yapılan testler sonucu bubonik veba teşhisi kondu. Kadın ve temas halinde bulunduğu 19 kişi karantina altına alındı. Yetkililer dördüncü seviye alarm durumuna geçtiklerini duyururken 21 bölgeden 17'sinde bubonik veba riski olduğu konusunda uyardı.

AV YASAĞI GETİRİLDİ

Uyarılar devam ettiği sürece hastalığı taşıma ihtimali bulunan hayvanların avlanması ve yenmesi yasaklandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bubonik veba, pireler ve vahşi kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Zamanında ve etkili bir tedavi uygulanmazsa 24 saat içinde ölüme yol açabiliyor.AĞRILI ŞİŞLİK VE AKINTIHastalık belirtilerinde, bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülüyor. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntılı hal alıyor. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebiliyor.

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