Damadın annesi, gelinin kendi kızı olduğunu düğün gününde fark etti

Çin'de bir kadın, 20 yıl önce kaybolan kızını evlatlık oğlunun düğününde tanıdı. Çin medyasına göre anne, üvey oğlunun nişanlısının kendi kızı olduğunu doğum lekesinden anladı...

Çin'de bir anne, evlatlık oğlunun nişanlısının kendisinin yıllar önce kaybolan kızı olduğunu düğün günü fark etti. Daily Mail'ın aktardığı habere göre, annesi kızını düğünde gördüğü doğum lekesi sayesinde tanıdı.

İsmi açıklanmayan anne, 31 Mart günü Çin'in Suzhou kentinde yapılacak düğünde, 'gelininin' elindeki doğum lekesini görünce şüpheye düştü. Gelinin ailesinin yanına giden anne, kızlarının evlatlık olup olmadığını sordu. Gelinin ailesi başta soru karşısında şaşırdı; zira bu, uzun yıllar sır olarak sakladıkları bir şeydi. Aile, kızlarını yıllar evvel bir yol kenarında bulduklarını ve kendi kızları gibi yetiştirdiklerini anladı.

Bu konuşmaları duyan gelin gözyaşlarına boğulurken hem biyolojik ailesi hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyor hem de 'kardeşiyle' mi evleneceğini soruyordu. Bu noktada bir sır daha ortaya çıktı; annesi, kendi kızını 20 yıl önce kaybolmasından sonra yıllar boyunca aramış ama onu bulamayınca bir erkek çocuk evlat edinmişti. Yani gelinle damat kardeş değildi...

Çiftin düğünü planlandığı gibi yapılırken, Oriental Daily gazetesi gelinin "Gerçek ailemi bulmak, beni düğünden bile daha fazla mutlu etti" dediğini yazdı.