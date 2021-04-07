  • BIST 1.419
  • Altın 456,798
  • Dolar 8,1809
  • Euro 9,7372
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA8 bin 949 test yapıldı, 64 pozitif vaka

Damadın annesi, gelinin kendi kızı olduğunu düğün gününde fark etti

» »
Çin'de Türk filmi sahnesi gibi düğün: "Durun siz kardeşsiniz"
Damadın annesi, gelinin kendi kızı olduğunu düğün gününde fark etti

Çin'de bir kadın, 20 yıl önce kaybolan kızını evlatlık oğlunun düğününde tanıdı. Çin medyasına göre anne, üvey oğlunun nişanlısının kendi kızı olduğunu doğum lekesinden anladı...

Çin'de bir anne, evlatlık oğlunun nişanlısının kendisinin yıllar önce kaybolan kızı olduğunu düğün günü fark etti. Daily Mail'ın aktardığı habere göre, annesi kızını düğünde gördüğü doğum lekesi sayesinde tanıdı.

İsmi açıklanmayan anne, 31 Mart günü Çin'in Suzhou kentinde yapılacak düğünde, 'gelininin' elindeki doğum lekesini görünce şüpheye düştü. Gelinin ailesinin yanına giden anne, kızlarının evlatlık olup olmadığını sordu. Gelinin ailesi başta soru karşısında şaşırdı; zira bu, uzun yıllar sır olarak sakladıkları bir şeydi. Aile, kızlarını yıllar evvel bir yol kenarında bulduklarını ve kendi kızları gibi yetiştirdiklerini anladı.

Bu konuşmaları duyan gelin gözyaşlarına boğulurken hem biyolojik ailesi hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyor hem de 'kardeşiyle' mi evleneceğini soruyordu. Bu noktada bir sır daha ortaya çıktı; annesi, kendi kızını 20 yıl önce kaybolmasından sonra yıllar boyunca aramış ama onu bulamayınca bir erkek çocuk evlat edinmişti. Yani gelinle damat kardeş değildi...

Çiftin düğünü planlandığı gibi yapılırken, Oriental Daily gazetesi gelinin "Gerçek ailemi bulmak, beni düğünden bile daha fazla mutlu etti" dediğini yazdı. 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle ölen sivillerin sayısı 570'e çıktı06 Nisan 2021 Salı 09:44
  • Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 2 Ukrayna askeri ve 1 sivil yaralandı03 Nisan 2021 Cumartesi 23:15
  • Myanmar'da protestoları destekleyen 20 ünlü hakkında gözaltı kararı çıkarıldı03 Nisan 2021 Cumartesi 18:45
  • Kremlin: 10 gün önce aşı olan Putin’de yan etki görülmedi02 Nisan 2021 Cuma 23:16
  • Tayvan'da Yolcu Treni Tünelde Raydan Çıktı: En Az 41 Ölü02 Nisan 2021 Cuma 13:21
  • Japonya, Süveyş Kanalı'nın Tıkanmasına İlişkin Mısır'a Heyet Gönderecek02 Nisan 2021 Cuma 12:59
  • Tayvan’ın Hualien bölgesinde tren raydan çıktı: 36 ölü, 60 yaralı02 Nisan 2021 Cuma 12:05
  • Hayvanlar için dünyanın ilk Kovid aşısı tescil edildi31 Mart 2021 Çarşamba 19:45
  • Japonya’da Otake Yanardağı’nda patlama31 Mart 2021 Çarşamba 09:10
  • Pekin yeni seçim kanununu onayladı, Hong Kong'daki meclisin yüzde 80'ini Çin doğrudan atayacak30 Mart 2021 Salı 20:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti