DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Lübnan’da akademik temaslarda bulundu

Prof. Dr. Dinçyürek, öncelikle USEK Üniversitesi’nin daveti üzerine Uygulamalı ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Diploma jürisine katıldı. DAÜ ile USEK Üniversitesi arasında geçtiğimiz yıllarda akademik iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Bu kapsamda, USEK Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencileri DAÜ’de misafir edilmiş ve bu sürede ortak çalıştay düzenlenmiştir. İki kurumun Mimarlık Fakülteleri arasındaki yakın akademik iş birlikleri sıklıkla gerçekleşmektedir.

Öte yandan Prof. Dr. Dinçyürek, Notre Dame Üniversitesi (NDÜ) Mimarlık, Tasarım ve Sanat Fakültesi Dekanı Jean-Pierre Al Asram’ın daveti üzerine de bir dizi temasta bulunmak üzere, NDÜ Louaize kampusüne ziyarette bulunmuştur. Söz konusu ziyarette Dekan ve öğretim üyeleriyle akademik iş birliği konuları konuşulmuş ve eğitim mekanları incelenmiştir. Üniversite, Mimarlık, Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Mimarlık, İç Mimarlık, Grafik Tasarım, Moda Tasarımı, Jazz Müzik, Arab Müziği, Müzikoloji ve Müsimedyaloji lisans programlarına, Mimarlık, Sanat ve Tasarım alanlarında lisansüstü programlarına sahiptir. Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Prof. Dr. Dinçyürek, bu zenginlikteki programlarıyla, bölgede oldukça önemli bir pozisyona sahip olan kurumlarla gerçekleştirilecek iş birliklerinin Kuzey Kıbrıs’taki mimarlık eğitim kalitesini artırmaya olumlu etkisi olacağını ifade etti.