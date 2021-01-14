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Davutoğlu: Bahçeli, FETÖ'nün hükümeti devirme teşebbüsüne açık destek vermiştir

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Davutoğlu: Bahçeli, FETÖ'nün hükümeti devirme teşebbüsüne açık destek vermiştir
Davutoğlu: Bahçeli, FETÖ'nün hükümeti devirme teşebbüsüne açık destek vermiştir

Mardin İl Kongresi'nde konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "AK Parti kendi kendisine de kayyum atamıştır. Bugün koalisyon iktidarının vasisi, 17/25 FETÖ saatinin önünde poz veren kişidir. Bu iktidarın sözcülüğü ise Sayın Erdoğan'a kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli birkaç gün önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik oyunları sayarken Gezi olaylarından, 6-8 Ekim olaylarından, hendek teröründen ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden bahsetmiştir. Ama bu silsilenin asli unsurlarından olan 17-25 Aralık'ı bilinçli bir şekilde atlamıştır. Sayın Bahçeli 17-25 Aralık'tan bahsedemez çünkü 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün hükümeti devirme teşebbüsüne açık destek vermiş, yıllarca saatini 17.25'e ayarlamıştır."

Davutoğlu, "Sayın Erdoğan ve Bahçeli tekrar bir araya geldiklerinde bu soruyu kendi aralarında cevaplandırmalıdırlar, 17-25 Aralık meşru hükümete karşı bir darbe girişimi midir yoksa bir yolsuzluk meselesi midir?" ifadelerini kullandı.

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