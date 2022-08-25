  • BIST 3.130,43
  • Altın 1029.896
  • Dolar 18.1688
  • Euro 18.1886
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Dele Alli, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi

» »
Beşiktaş'ın Everton'dan transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a geldi.
Dele Alli, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi

A-AA+

Dele Alli, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi

Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, İngiliz futbolcu lehine tezahüratta bulunurken, Dele Alli de siyah-beyazlılara el salladı.

Taraftarlar pasaport kontrolünün ardından havalimanından ayrılan Dele Alli'ye üçlü çektirdi. Siyah-beyazlılar ayrıca oyuncuya Beşiktaş atkısı hediye etti.

Beşiktaş'ın, İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından orta sahada görev yapan futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kulüp kariyerinde MK Dons, Tottenham ve Everton'da görev yapan Dele Alli, 37 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giydi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe 311 gün sonra lider (Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu)23 Ağustos 2022 Salı 08:15
  • Futbolda fikstür çekiliyor22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:17
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan son 6 takım belli oluyor22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:46
  • Galatasaray deplasmanda kazandı20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:55
  • Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk edecek20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:53
  • Fenerbahçe Viyana seferinden mutlu döndü19 Ağustos 2022 Cuma 17:19
  • Ertan Bulut yeniden Larnaka Gençler Birliği’nde17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:04
  • Elon Musk: Bir spor takımı satın alma planım yok17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:41
  • Fenerbahçe'den forvete "Maxi"mum güç!17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:02
  • Ozan Tufan'dan Hull City'de şaşırtan performans17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti