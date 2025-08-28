  • BIST 11449.48
Demokrat Parti'de Üçlü İstifa Depremi

Demokrat Parti’de uzun yıllar görev almış, partinin emektar isimlerinden Gulsen Emirzade, eşi ve kızıyla birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklamasında dikkat çeken ifadeler yer aldı.
Demokrat Parti’de Üçlü İstifa Depremi: “Hakkımızı Helal Etmiyoruz”

Demokrat Parti’de uzun yıllar görev almış, partinin emektar isimlerinden Gulsen Emirzade, eşi ve kızıyla birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklamasında dikkat çeken ifadeler yer aldı.

“Yıllarımı verdiğim Demokrat Parti'den istifa ediyorum” diyen partili, istifasının gerekçelerini şu ifadelerle dile getirdi:

“Yıllarımı vermiş olduğum ve büyük hizmetle çalıştığım Demokrat Parti'den istifa etme kararı almış bulunmaktayız. İstifa etme sebebimiz; asılsız nedenler ve yalanların partide almış başını gitmesidir. Eski partili olmamıza rağmen her defasında haklarımız başkalarına kullandırılmıştır.”

Açıklamasında, emek veren birçok partilinin görmezden gelindiğine vurgu yapan eski partili, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler her zaman emeği geçen, hizmeti olan ama unutulmuş eski partilileriz. Bizleri bu istifa noktasına getirenlere hakkımızı helal etmiyoruz.”

Açıklamanın sonunda, eşinin ve kızının da aynı gerekçelerle Demokrat Parti'den istifa ettiğini belirtti.

