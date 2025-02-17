Deneyimli Rum siyasetçi, Türk tarafının zemin değiştireceğini düşünüyor

Kasulidis, Guterres’in Türkiye Ve Yunanistan’ın cesaretlendirmesiyle harekete geçtini söyledi

Hristodulidis’in iletişim oyunlarıyla vakit geçirdiğini belirten eski bakana göre Kıbrıs’ta yeni bir süreç başlıyor

“GERÇEK ÖYLE DEĞİL”

Geçmiş dönemlerde hükümet sözcülüğü ve dışişleri bakanlığı görevlerinde bulunan deneyimli Rum siyasetçi Yoannis Kasulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununda yeniden devreye girme kararının Türkiye ve Yunanistan’dan aldığı işaretlerin sonucu olduğunu söyledi. Kasulidis, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki süreci yeniden canlandıran eylemlerin kendisine ait olduğu yönündeki iddiasını “gerçek öyle değil” diyerek yanıtladı. Hristodulidis’in tavrının Genel Sekreter’i cesaretlendirdiğini ancak tek unsurun bu olmadığını kaydeden Kasulidis “Sayın Guterres yeniden aktifleşmeye Ankara’dan yeşil ışık, Yunanistan’dan da destek aldığı için karar verdi” dedi.

“SÖZ BAŞKA EYLEM BAŞKA”

Kasulidis, Hristodulidis’i “Kıbrıs sorununu ağırlıklı olarak iletişim açısından yönetmekle” suçladı. Kasulidies, “Sayın Tatar’la bir görüşme oldu, Sayın Hristodulidis çıkıp bir öneri paketi sunduğunu söyledi ve ‘ya hep ya hiç’ dedi. Görüşmenin hedefi geçiş noktalarıydı; o zaman neden başka konulara girildi? Çünkü iletişim ayağına önem veriyor.” ifadesini kullandı. Hristodulidis’e “Fiili durum kabul edilmezdir; sorumluluktan çözüm istediği açıklamalarıyla sıyrılabileceğini zannetmesin. Söz başka eylem başka” diye seslenen Kasulidis, “İç cepheye hitap ederken iletişime büyük önem veriyor ancak, bunları uluslararası unsur da işitiyor. Geçiş noktaları örneğinde olduğu gibi iletişim sebebiyle birçok hata yapıldı” dedi.

“TÜRK TARAFI DEĞİŞECEK”

Kasulidis, Kathimerini’ye açıklamasında, Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi genişletilmiş Kıbrıs konferansının, “ülkenin yeniden birleştirilmesi hedefli müzakerelerin yeniden başlamasının ilk adımı olacağı” görüşünü ortaya koydu. Türk tarafında süreç içerisinde zemin değişikliği olacağını da iddia eden Kasulidis, “iki taraf arasında kuşku bulunduğunu, birinin önerdiğini diğerinin reddettiğini” ifade ederek, Rum liderin, Konferansla ilgili önerilerini açıklamaması gerektiğini söyledi. Hristodulidis’in, önermek ya da süreç devam ederken pratikte uygulamak istediklerine genel bir atıf yapabileceğini ancak, bunları öneri olarak sunmaması gerektiğini, aksi halde geçiş kapılarıyla ilgili görüşmede sunduğu öneri paketinin akıbetine uğrayacaklarını kaydetti.