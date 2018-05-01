Denktaş Telsim ve KKTCELL’e dava açacağını söyledi

Denktaş, bir gazetenin kendisi ile ilgili haberlerine karşılık, gazete ile bu haberlere aracılık eden Telsim ve KKTCELL’e dava açacağını söyledi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye ile Mali Protokolün 3 gün önce imzalandığını belirterek, 1 ay içinde uygulamaya gireceğini açıkladı.

Hükümete 100 gün süre verilmesi ile ilgili olarak, hükümetin 2 Şubat’ta değil 7 Nisan’da bütçenin kabulü ile göreve başladığını ifade eden Denktaş, “1 Temmuz itibaryla, hükümet önemli icraatlara imza atmaya başlayacaktır” dedi…

Devletin KTHY Binasını satın almak istediğini de açıklayan Denktaş, bir gazetenin kendisi ile ilgili haberlerine karşılık, gazete ile bu haberlere aracılık eden Telsim ve KKTCELL’e dava açacağını söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRT’de yayınlanan “Haber Merkezi” programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum tarafına çağrısını değerlendiren Denktaş, Türk Tarafı’Nın, Crans Montana’da Guterres çerçevesini kabul ettiğini, Rum tarafının ise kabul etmeyerek masayı terk ettiğini hatırlattı.

Crans Montana dönüşü, imzayı geri çektiklerini, bunun artık böyle süremeyeceğini söylediklerini de anımsatan Denktaş, “Şimdi bir takım baskılar var başlayın federasyon konuşun diye. Yarım asırdır konuşuluyor bir yere varmadık. Zihniyet değişmedi” dedi.

Rum tarafına Adanın meşru hukmeti mualamesi yapan ABD, İngilter ve uluslaraarası güçlerin, kendisini sorgulaması gerektiğini ifade eden Denktaş, “BU şartlarda Rumlar Turklerle bir sey paylaşmaz. Annan Planı olmadı. Sonra Gambari süreci… Kahve içmeye gittik. Gambari Süreci başlattık. Annan Planı’nın ölüm fermanıydı. Aynı hatayı tekrarlamamamız lazım” diye konuştu

Türkiye tahminin çok ötesinde açılımlar yapmasına rağmen, Rumlar yıne kabul etmediğine işaret eden Denktaş, “Şimdi yeniden Guterres çerçevesini tartışmaya mı açacağız? 1-2 yıl da onu mu tartışacağız. Bunu kabul etmeyen tarafa kabul ettirirsiniz ve nasıl hayata geçireceğiz oturur konuşuruz. Ama yeni bir belge tartışmasında olmamalıyız. Sanırım Sayın Akıncı da bu noktadadır. Değilse de yeni bir müzakere süreci başlatır, o noktada da gerekli sözümüzü ve tavrımızı ortaya koyarız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tavrının sorulması üzerine Denktaş, “Çavuşoğlu’nun katıldığı son toplantıda fikir cimnastiği yapıldı. İçerde olan arkadaşların görmediği sözler, laflar etrafta uçuşuyor. Hiçbirine aldırış etmesin. Kim hangi maksatla sızdırır emin değilim. Ama orada bunun bir fikir cimnastiği olduğu ve elbette her türlü fikrin ortaya konulduğu bir orrtamda konular tartışıldı. Karar alınmadı. Türkiye girişimler başlatmalı. Bu girişimlere istişare ederek başlamalıyız.İki devletli çözüm… Bir kere siyasi eşitlikten bahsediyorsak bunun iki devlet arasında olması gerektiğini hepimiz anlamalıyız. Yumuşak federasyon, iki devlet, hepsine bakalım… İlla bir çözüm ortaya çıksın. Hayır… Pratikte tek taraflı adımlarla, adına çözüm demeden, müştereken hareket edeceğimiz yığınla konu var şu küçük adanın üzerinde. Niyet varsa, Kıbrıslı Rumlarda niyet varsa kimse bizi Rumların istediği çözüm modeline mahkum etmeye çalışmasın” dedi.

KTHY binası ile ilgili olarak Denktaş, “Şirketler Mukayyitliği bir karar verecek, biz de bu karar uyacağız. Mahkemenin oluru ile biz bu binaya talibiz… İhtiyacımız var. Parasını ödeyip, devlet uhdesine almak istiyoruz. Hem nostaljik değerini yürütmek, hem de ihtiyacımızı gidermek için… Devlet bir çok yere bina kirası ödüyor. Daha iyisi burayı satın alalım ve devletin herhangi bir dairesi buraya taşınsın istiyoruz” yanıtı verdi.

Hükümetin iyi gittiğini, herkesin biribine saygı gösterdiğini kaydeden Denktaş, “Şunu belirteyim. 100 gün deniyor… Bu hükümetin başlangıç tarihi 2 Şubat değil, 7 Nisandır… Çünkü arada bütçe görüştük… 7 Nisanda bütçe resmileşti. TC ile mali protokol 3 gün önce imzalandı. 1 ay içerisinde uygulamaya girer ve para akışı başlar. 60 gün hükümetin 100 günü içinde sayamazsınız. Arada seçim de geliyor. Hükümetin adım atma icraat sergileme yönünde elinde bir şey yok bu takvim içinde. Hükümetin ciddi icraat anlamında başlangıç tarihi 1 Temmuz… 1 Temmuz’a kadar bir takım önemli yasalara var. Onları geçirmeye çalışıyoruz. Bunlar, Mali Yönetim Yasası ve Muhasebe Meslek Yasasıdır. Meclise havale edildi. Kısa sürede geçerse büyük kazanım olacak” dedi.

Yerel seçimlerde ittifak için çok fazla yol katedemediklerini kaydeden Denktaş,

“Çok fazla yol katedemedik… Biraz konuştuk ama çok fazla mümkün değil… Bağımsız aday denedik… O da olmadı ama şu anda birçoğu bağımsız giriyor. Biz bunu yasal olarak hayata geçiremedik ama demekki doğrusu bu… Bağımsız çıkanlar, kendi ekibi meclis adayı gösterebilsin aday diye onu bu hafta öeclise havale edebilirsek o imkan da yaratılmış olacak” şeklinde konuştu

Yeni Bakış Gazetesi’nin haberleri ile ilgili de Denktaş şöyle konuştu:

“Vergi Dairesi çok açıklama yapamıyor… Gazete deyemeceğim organ da sürekli dürtüyor. Halkımız şunu bilisn. Vergi Dairesi kimsenin üstüne durup duruken yürümez. Kendi şirket hisseleri değişikliği nedeniyle, kendi yaptıkları müracaat sonucu bir takım bulgular ortaya çıktı ve 111 Milyon vergi talep edilmiştir. Gelip bunu konuşma hakkı vardır ama bu hakkını kullanacağına saldırarak çamur atarak ve 2 GSM şirketini kullanarak, yalan yanlış kendi çıkarları doğrultusunda işler yapıyor. Çok net söyleyim. Benim de Vergi dairesinde amir ardaşın da açaçacğı hukuk davaları vardır. Ayrıca, Telsim ve KKTCELL’e de dava dosyalıyorum. Çünkü, çok az sayıda okunan bir gazetenin vereceği zarar başkadır. Hem hepimizin cebine gelen mesaj hem çok farklıdır hem çok fazladır. Bu iki şirket buna alet oluyorsa bir adım atmak durumundaydım. Kendilerine de duyurdum. Haklı olmasak böylesine büyük bir vergi kaçağının üzerine gitmezdik. Hodri meydan. Ülkenn en ciddi kurjmu Vergi Dairesi’ni böyle bir durumda bırakamazsınız. Gerekirse kurumsal dava da açacağız.”

Gazetenin kriter ve kıstaslarla ilgili eleştirilerine karşlılık da Denktaş, “ Siz beyanda bulunursunuz… Vergi Dairesi vergi çıkarır. 20 Milyonu bu bulgular, 80 milyon da ağır suç diye belirlediğimiz vergi kaçakçılığıdır. Bu işin Uluslar arası boyutu da var. Hem içte hem dışta gerekli araştırmaları yapıyoruz. Gazete ile basın özgürlüğü var diyerek devlete saldıramazsınız. Gökten laf çıkararak kişilere çamur atamazsınız. Devlet hukuk içinde gereğini yapar. Geri adım atmayız” dedi.

Ek mesailerle ilgili de Denktaş, “ 7 Nisan’da bütçe açılına kadar geçen 12’de 1’inde gittik. Ek mesailer sığmadı. Bugün kontol ettim. Israrla talep etmemize rağmen, tek tek daire müdürlerini aradı, ek mesai listelerini talep etti. Gelmeyince, ödeme yapamayız. Bir sürü dedikodu. Neden ödenmesin? Listeler önümüze gelirse ödenecek. Nitekim bugün Polis ve 1-2 daireden geldi, ödedik. Diğerlerini bekliyoruz. Liste gelmeden kuduru ödeme yapamam ki. Bunun ana suçlusu geçmiş hükümet döneminde alınan seçim kararıdır. Amirler liste göndermeye amirler suçludur. Maliye’de para var… Kime ödeyeceğini bilmiyor” şeklinde konuştu

Denktaş, “ Sosyal medyadan BRT’den bir yayın… Emekli maaşları ödenmedi deniyor. Altında da Kahrolsun KKTC maliyesi deniyor. Bu maliye senin maaşını ödeyen devletin maliyesidir. BRT’de personel bölümünde sorun var diyerek, Çarşamba günü bize geliyor bütçe dairesinden. Talep geliyor, Perşembe birimler inceleme yapıyor. Perşembe Günü gece 9’a kadar çalışıyoruz. Cuma sabah imzalıyorum, öğlen BRT’ye geliyor. Bunun istismarını yaparak, benim bir personelim sosyal medyadan gerçekleri bile bile böyle bir açıklama yaparsa, başkası olsa peşine düşerdi ceza alması için. Devletin kurumlarına aşağılamadan rahatsızım. Bir devlet var. Giderse nerede duracağımızı bilemezsiniz. Bu devleti göz göre yıpratmaktan vazgeçelim. Eleştiri olacaktır… Ama her allahın günü bu devletin her tülrü kuruman saldırıdığınız müddetçe, bileceğiz sonuçta bu devlet altımızdan kayarsa nerede duracağımızı bilemeyceiz. O yüzden hep birlikte sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Denktaş, limanlarla ilgili yeni yapılanma ve telefon dairesi ile ilgili çok ilginç açılımlar olduğunu da kaydederek, “Bu yıl içinde, uzun yıllardan sonra kamu iç borçlarının ödenmeye başlanacağı bir yıl olacak. Bir bankaya 340 Milyon bir ödeme yapacağız. 6 yılda bunu ödeyeceğiz. Çok minimize olacak. İç borçlar artık mevzu olmaktan çıkacak” dedi.