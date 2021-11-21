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Derbide 23 sezon sonra bir ilk!

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Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 23 sezon sonra bir ilk yaşandı.
Derbide 23 sezon sonra bir ilk!

Sarı-Kırmızılılar, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti ve 23 sezon sonra bir ilki yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu 1997-98 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye Süper Lig'de gol atan en genç yerli oyuncu oldu.

 

CNN.

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