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Dev randevuda Trabzonspor, 90+6'da güldü!

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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk etti. Son anlara kadar 1-1'lik skorla geçen maçta uzatma dakikalarında gelen golle Trabzonspor maçı kazandı.
Dev randevuda Trabzonspor, 90+6'da güldü!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bu dev randevuda ilk gol, Trabzonspor'dan geldi. 

45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle Trabzonspor, Beşiktaş deplansmanında 1-0 öne geçti. Karşılıklı pozisyonların bol olduğu maçta, Beşiktaş'ın beraberlik golü, 62. dakikada Cyle Larin'den geldi. 

Son anlara kadar karşılıklı pozisyonlarla heyecanlı ve tansiyonu yüksek geçen maçta, 90+6'da Trabzonspor, Andreas Cornelius'un attığı golle maçı kazandı ve 3 puan alarak liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise maç fazlasıyla 4. sırada kaldı.

Maç sonunda oyuncular arasında tartışmalar yaşandı. Sarı ve kırmızı kartlar gösterildi.

 

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