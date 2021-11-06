Dev randevuda Trabzonspor, 90+6'da güldü!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bu dev randevuda ilk gol, Trabzonspor'dan geldi.
45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle Trabzonspor, Beşiktaş deplansmanında 1-0 öne geçti. Karşılıklı pozisyonların bol olduğu maçta, Beşiktaş'ın beraberlik golü, 62. dakikada Cyle Larin'den geldi.
Son anlara kadar karşılıklı pozisyonlarla heyecanlı ve tansiyonu yüksek geçen maçta, 90+6'da Trabzonspor, Andreas Cornelius'un attığı golle maçı kazandı ve 3 puan alarak liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise maç fazlasıyla 4. sırada kaldı.
Maç sonunda oyuncular arasında tartışmalar yaşandı. Sarı ve kırmızı kartlar gösterildi.
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