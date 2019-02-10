Dikkat! Meme büyütme ameliyatı ölümcül etkilere neden oluyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),meme büyütme operasyonunda kullanılan pürüzlü meme protezine bağlı olarak gelişen yeni kanser vakalarının tespit edildiğini açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),meme büyütme operasyonunda kullanılan pürüzlü meme protezine bağlı olarak gelişen yeni kanser vakalarının tespit edildiğini açıkladı.

Bağışıklık sistemindeki hücreleri öldüren ve normal olarak memede şişkinlikle başlayan ve BIA-ALCL teşhisi alan kadınların sayısı, en son yayımlanan rapora göre 414 iken 457'ye yükseldi.

FDA (Gıda ve İlaç Dairesi)'den Dr. Binita Ashar, yaptığı açıklamada, ABD'de 43 kadına daha "meme protezine bağlı anaplastik büyük hücreli lenfoma" adı verilen kanser teşhisi konduğunu bildirdi. Ashar, meme protezine bağlı kanserden şimdiye kadar 9'u ABD'de olmak üzere 16 kadının yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kanserin tek nedeni implantlar değil ama implant taktıran kadınlarda riskin daha çok görüldüğü saptandı.

Dokulu meme implantları, vücudun dokularına yapışma eğiliminde olduğu için giderek popüler hale geldi. FDA, meme implantları ve anaplastik büyük hücreli lenfoma arasındaki bağlantıyı vurgulayan cerrahlara bir uyarı mektubu yayınladı. Mektupta, ''memede şişlik, topaklanma ve göğüs implantları çevresinde ağrı çeken hastalarda kötü huylu tümörlerin görüldüğünü bilmenizi isteriz'' denildi.

Göğüs implantları vücuda yerleştirildiğinde göğüs dokusunun arkasına veya göğüs kasının altına yerleştirilirler. Zamanla, kapsül adı verilen lifli bir yara, implantın çevresini memenin geri kalanından ayırarak gelişir. Meme implantları olan hastalarda, bildirilen BIA-ALCL vakaları genellikle implantın bitişiğinde bulunur.

