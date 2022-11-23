Dişlerinizi kahvaltıdan önce mi sonra mı fırçalamak daha iyi?

Diş hekimliğinde en son hararetle tartışılan konu şu soru üzerine: Kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı diş fırçalamak daha iyi? New York Times, hangisinin rutininiz için doğru olduğunu uzmanlara sordu

Dişlerinizi günde en az iki kez fırçalamanız gerektiğini herkes bilir: sabah ve yatmadan önce. Ancak konu sabah rutininize geldiğinde hangisi daha iyi? Dişlerinizi kahvaltıdan önce fırçalamak mı yoksa sonra mı?

North Carolina Üniversitesi'nde pediatrik diş hekimi ve mikrobiyolog olan Dr. Apoena de Aguiar Ribeiro, “Gerçek şu ki, bu soruyu araştıran çok az çalışma var ve sonuçları karışık ve sınırlı, dolayısıyla kesin bir cevap yok” dedi. Ancak o ve diğer diş hekimleri her seçeneğin artıları ve eksikleri olduğunu söyledi.

Kahvaltıdan önce fırçalamak

Michigan Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünde bir diş hekimi, profesör ve dekan yardımcısı olan Dr. Carlos Gonzalez-Cabezas, birçok insanın kahvaltısının şekerli karbonhidratlar içerdiğini söyledi. Tahıllar, ekmekler, kekler, krepler gibi yiyecekler bakterilerin beslenmeyi sevdiği fermente edilebilir karbonhidratlar içerir.

"Karbonhidratlar bakterileri besler"

De Aguiar Ribeiro, sabah uyandığınızda ağzınızdaki bakteri seviyelerinin zirvede olduğunu belirterek “Bu yüzden uyandığımızda nefesimiz kötü kokuyor” dedi. Bu nedenle, bakterilerle dolu bir ağız ve şekerli karbonhidratlarla dolu bir kahvaltı, bakterilerin gelişmesi ve çoğalması için koşulların mükemmel olduğu anlamına gelir.

De Aguiar Ribeiro, “Bu olduğunda, dişlerinizdeki koruyucu mineyi aşındırabilen asitleri serbest bırakarak onları çürüklere daha yatkın hale getiriyor” dedi. Kahvaltıdan önce dişlerinizi fırçalamak, bakterileri uzaklaştırır ve onların yemeğinizle beslenmelerini engeller.

"Çürümeye karşı dirençli hale getirecektir"

De Aguiar Ribeiro, kahvaltıdan önce fırçalamanın bir başka nedeninin de dişleriniz için en koruyucu güçlerden biri olan tükürük üretimini hızlandırmak olduğunu ekledi. Tükürük, bakterilerin gece boyunca tüketmiş olabileceği mineralleri biriktirerek dişlerinizi güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca ağzınızdaki asitliği nötralize etmeye yardımcı olan bikarbonat içerir. De Aguiar Ribeiro ayrıca bunun ek bir avantajı daha olduğunu belirterek “Diş macununuz florür içeriyorsa, minenizi güçlendirerek ve kahvaltıdaki asitleri nötralize ederek dişlerinizi çürümeye karşı daha dirençli hale getirecektir” bilgisini verdi.

Kuzey Carolina Üniversitesi'nde pediatrik diş hekimliği profesörü Dr. Rocio Quinonez, fırçalamayı kalkış rutininize entegre etmenin bir nedeninin, zamanınızın kalmaması veya daha sonra yapmayı unutmanız olasılığını önleyeceğini söyledi. Quinonez, “Bu özellikle çocuklarınız varsa geçerli. Çünkü kahvaltıyı bitirip kapıdan dışarı fırlarken diş fırçalamak muhtemelen aklınızdaki son şey” dedi. Gonzalez-Cabezas ise, “Bu size tanıdık bir durum gibi geliyorsa ya da kahvaltıyı evinizin dışında ya da işte yapıyorsanız, yanıt net. Evden çıkmadan önce dişlerinizi fırçalayın yoksa hiç fırçalamazsınız” diye ekledi.

Kahvaltıdan sonra fırçalamak

Öte yandan, Gonzalez-Cabezas, fırçalamak için kahvaltıdan sonrasına dair de tartışmalar olduğunu söyledi. Gonzalez-Cabezas, “Gerçek şu ki, çoğu insan o kadar iyi fırçalamıyor. Kahvaltıdan hemen önce fırçalasanız bile, muhtemelen ağzınızda kalan ve kahvaltı sırasında ve günün geri kalanında asit üretebilen ve çoğalabilen bakteriler olacaktır. Bu nedenle, kalan yiyecekleri en aza indirmek için yemek yedikten sonra fırçalayabilirsiniz” dedi. Gonzalez-Cabezas ayrıca diş macunundaki flörürün, dişlerinizi fırçaladıktan hemen sonra yemek çiğnemekle yer değiştirmediği takdirde gün boyunca daha iyi çalışacağını söyledi.

Bazı uzmanlar, özellikle kahve veya portakal suyu gibi asitli içecekler içeren bir yemekten hemen sonra dişlerinizi fırçalamanın diş minesine zarar vereceğini öne sürüyor. Gonzalez-Cabezas, bunun doğru olduğunu, ancak verilebilecek gerçek hasarın dişlerinizin sağlığını gerçekten etkilemeyecek kadar az olacağını belirtti. Bu yüzden ona göre, kahvaltıdan sonra diş fırçalamanın faydaları, potansiyel olumsuzluklardan daha ağır basıyor.

30 dakika beklenmeli

De Aguiar Ribeiro, yemekten sonra mümkünse dişlerinizi fırçalamak için 30 dakika beklemenizi önerdi. Son olarak, uyandıktan hemen sonra ağzınızda bulunan bakterilerin kahvaltınızda ziyafet çekeceği ve zararlı asitler üreteceği doğru olsa da Gonzalez-Cabezas çoğu insanın oldukça hızlı bir şekilde kahvaltı yaptığını ve genellikle 10 ila 15 dakika içinde öğünlerini tamamladığını söyledi.

Gonzalez-Cabezas, “Bu tonlarca zarar verebilmeleri için yeterli bir zaman değil” dedi. Kahvaltıdan sonra fırçalamanın yararlarının, yemek yerken bakteriler tarafından üretilen asitlerin olumsuz etkilerinden daha ağır bastığına inanıyor. Ona göre, çoğu insan kahvaltıdan sonra program izin verdiği sürece dişlerini fırçalamalı.

De Aguiar Ribeiro, nihayetinde kararın sizin için neyin işe yaradığına bağlı olduğunu, çünkü bilimin yetersiz olduğunu ve literatürde fikir birliği olmadığını söyledi. Quinonez buna katılarak, “Her iki şekilde de kanıt yok, bu nedenle tüm argümanlar büyük ölçüde teorik. Çok tartışılıyor ve nihayetinde önemli bir klinik fark yaratmayabilir” diye konuştu.

Sonunda Quinonez, kendinize sormanız gereken en önemli sorunun şu olduğunu söyledi: Hangi fırçalama alışkanlığı, dişlerimi tutarlı bir şekilde fırçalamamı sağlar? Cevabınızı bulduktan sonra, bunu rutininize uygulayın ve ona bağlı kalın.