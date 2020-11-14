Diyabet Hastalığı İle İlgili Doğru Sandığımız 10 Yanlış

Yapılan araştırmalarda 10 yıl sonra diyabet hastalarının sayısının 578 milyona çıkacağı öngörülürken bu rahatsızlık ile ilgili doğru bilinen yanlışlar da toplumda hızla yayılıp kabul görüyor.

Kilolu, stresli işlerde çalışan ve hareketsiz bir yaşam sürenlerde diyabet görülme riskinin arttığını belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Ethem Turgay Cerit, diyabet ile ilgili doğru bilinen 10 yanlışı sıraladı.. 1-Diyabeti olan kadınlar hamile kalamaz ya da kalmamalı Sıkı bir diyabet kontrolü ve günümüzün modern gebelik takip yöntemleri sayesinde tıpkı diyabeti olmayan kadınlar gibi diyabetli kadınların da sağlıklı bir bebeğe sahip olma şansı vardır. Ancak önemli olan diyabetik kadınların diyabetleri kontrol altında iken ve planlı bir şekilde gebe kalmalarıdır.​​​​​​​

2-Diyabeti olanlar meyve, tatlı, çikolata kesinlikle yememeli Sağlıklı beslenme sebze, meyve, yağsız kırmızı etler, tavuk eti ve balık gibi pek çok yiyeceği doğru miktar ve biçimde tüketmek anlamına gelmektedir.​​​​​​​ Diyabetliler de sevdikleri yiyecekleri beslenme düzenine nasıl dahil edeceklerini öğrenerek herkes kadar yemeklerden keyif alabilirler.​​​​​​​

Önemli olan doğru miktar ve biçimde tüketmektir. Diyabet hastaları bu konuda kendilerini takip eden sağlık profesyonellerinden destek alabilirler.​​​​​​​ 3-Diyabet hastaları kangren olur Damarlarda sertleşme ve akibinde tıkanmaya yol açabilecek kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon, sigara gibi pek çok neden bulunur. Diyabet de nedenlerden birisidir.​​​​​​​

Ancak her diyabet hastasında damar tıkanıklığı ve kangren meydana gelecek diye bir şey söz konusu değildir. Eğer kan şekeri ve az önce sayılan diğer risk faktörleri de kontrol altında ise damar tıkanıklığı için bir zemin oluşmaz.​​​​​​​ 4-Diyabet hastalarının cinsel yaşamları biter Diyabet herkesi aynı şekilde etkilemez hatta diyabeti iyi kontrol edilen birçok kişi cinsellik konusunda hiçbir sorun yaşamaz.​​​​​​​

Bununla beraber diyabetin uzun süre kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde diyabet, sinirlerde hasara yol açarak beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatabilir, yine ereksiyon için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin işlevini bozabilir.​​​​​​​ 5-Bazı bitkisel ürünler diyabeti tamamen ortadan kaldırır Diyabetin tedavisinde etkisi net ve açık olarak gösterilmiş herhangi bir bitkisel ürün bulunmamaktadır.​​​​​​​

Aksine bazı bitkisel ürünlerin böbrek ve karaciğer gibi hayati organlarımız üzerinde ciddi yan etkileri de olabilir.​​​​​​​ 6-Diyabeti olanlar obezite hastası olur Genel olarak obezitenin insülin direnci üzerinden tip 2 diyabet ile ilişkisi vardır ancak diyabet sebepleri arasında obezite dışında birçok faktör bulunur.

Genetik faktörler, kullanılan ilaçlar, geçirilmiş pankreas hastalıkları gibi sebepler nedeniyle obezite olmadan da tip 2 diyabet gelişebilir.​​​​​​​ Bunun yanında vücutta insülin yokluğu ile giden tip 1 diyabetli hastalar çoğunlukla normal ya da düşük kiloludur.​​​​​​​

7-İnsülin kullanımı organlara zarar verir İnsülin kullanımı organlara zarar vermez; aksine gereken durumlarda insülin kullanılması organlarda kontrolsüz diyabete bağlı hasarları önler ve yavaşlatır.​​​​​​​ 8-İnsülin bağımlılık yapar İnsülin kullanımı bağımlılık yapmaz. Tip 1 diyabetli hastalarda insülin üretimi hiç olmadığı için insülin kullanımı zorunludur.​​​​​​​

Ancak Tip 2 diyabetli hastalarda başta insülin kullanımının zorunlu olduğu bir durum olsa bile takipte diyabet kontrol altına alındığında insülin kesilip hap şeklinde kullanılan ilaçlar ile tedaviye devam edilebilir.​​​​​​​ 9-Diyabet bulaşıcı bir hastalıktır Diyabet insülin eksikliği veya etkisizliği sonucu kişinin kan şekerinin yükselmesi ve bunun yol açtığı sorunlarla seyreden kronik bir hastalıktır. Kalıtsal olup aynı ailede birkaç kişide olabilir ancak mikrobik ve bulaşıcı bir hastalık değildi