Girne’de 14 Kasım Çarşamba günü diyabet taraması yapılacak.
Girne Özgürada Lions Kulübü’nün ev sahipliğindeki tarama Girne Belediye Meydanı’nda yer alacak.
“Siz Yürüdükçe Diyabet Uzaklaşır” sloganıyla düzenlenecek 14 Kasım Diyabet Farkındalık Etkinliği, saat 10.00’da başlayacak.
Diyabet taramasının yer alacağı etkinlikte Oya Değer Zumba Okulu gösteri sunacak. Etkinlik mavi balonlarla Girne çarşısında yapılacak yürüyüşle tamamlanacak.
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