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Diyarbakır’da 4 sokakta 153 vaka

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Diyarbakır’da 4 sokakta 153 vaka
Diyarbakır’da 4 sokakta 153 vaka

Diyarbakır Bağlar ilçesinde karantina altına alınan 4 sokakta filyasyon ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu 153 vaka tespit edildi.  

Maskesiz sokağa çıkma yasağının bugün başladığı Diyarbakır’da vaka sayısı artarken, Bağlar ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantinaya alınan 4 sokakta filyasyon ekipleri çalışma başlattı. 5 Nisan Mahallesi’ndeki 839, 851, 852 ve 853’üncü sokaklar, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 6 Haziran’dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karar doğrultusunda sokakların giriş ve çıkışlarında önlem alındı. Filyasyon ekipleri bu sokaklarda çalışma başlattı. Şu ana kadar yapılan 190 testin 153’ünün pozitif çıktığı öğrenildi.

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