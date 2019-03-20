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Dizi Türkiye'ye uyarlanınca eşcinsel karakterler kayboldu

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ABD'de yayınlanan "This is Us" dizisindeki eşcinsel ve kilolu karakterler, dizinin Türkiye uyarlaması olan"Bir Aile Hikayesi"nde buhar olup uçtu. Bu ilk kez yaşanan bir durum değil.
Dizi Türkiye'ye uyarlanınca eşcinsel karakterler kayboldu

ABD’de yayınlanan “This is Us” dizisinin Medyapım tarafından yapılan yerli uyarlaması birkaç aydır yayın tarihini bekliyordu. Eski adı “Hayat Gibi” olan dizi daha sonra “Bir Aile Hikayesi” olarak Mart başında FOX ekranlarında izleyici ile buluştu.

Daha önce yine Medyapım tarafından Türkiye’ye uyarlanan Shameless ve Desperate Houseviwes’taki eşcinsel karakterlerin yerli versiyonlarda buhar olup uçması kaidesi bu kez de değişmedi. Dizinin orijinal versiyonunda yer alan “William” karakteri, dizinin önemli karakterlerinden Randall’ın biyolojik babası olarak yıllar sonra ortaya çıkıyordu. William’ın eşcinsel olduğunun altının çizilmesi ve yıllar sonra oğluyla birlikte eski sevgilisine de kavuşması da dizinin ele aldığı konular arasındaydı.

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Dizinin orijinalinde Ron Cephas Jones’un canlandırdığı eşcinsel karakter William, Bir Aile Hikayesi’nde -elbette- heteroseksüel olarak yer alıyor. Ali Seçkiner Alıcı’nın canlandırdığı Şakir isimli bu karakterin dizinin orijinalindeki cinsel yönelimi ve hikayesi aynı şekilde işlenmiyor.

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Medyapım, aynı hareketi “Shameless”in Türkiye versiyonu “Bizim Hikaye” ve “Desperate Houseviwes”ın Türkiye versiyonu “Umutsuz Ev Kadınları”nda da yapmış, eşcinsel karakterlerin yönelimini buharlaştırarak Türkiye’ye uyarlamıştı(!)

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DİZİDE KİLOSTROFOBİ DE VAR

Ayrıca dizinin orijinalinde iki şişman karakterin aşkı anlatılıyor ve toplumdan dışlanan iki kişinin birbirleri ile olan ilişkileri irdeleniyordu. Dizinin orijinalinde Chris Sullivan tarafından canlandırılan Toby isimli karakter Türkiye uyarlamasında Alper Saldıran tarafından Erdem ismiyle canlandırılıyor.

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Dizinin Türkiye uyarlamasında iki tane kilolu oyuncuya yer vermek yerine bir karakterin nedense daha “fit” bir oyuncu tarafından canlandırılmasına karar verilmiş.

(GZONE)

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