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Dolar 15 lira sınırında

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Türk Lirası’nın ABD Doları ve avro karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar/TL güne 14,93 seviyesinde başladı.
Dolar 15 lira sınırında

Türk Lirası’nın ABD Doları ve avro karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar/TL güne 14,93 seviyesinde başladı.

Yılbaşından bu yana 13,5 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, savaşın ilk günlerinde 14,62’ye kadar yükseldikten sonra arka kapı satışlarıyla 14’ün altına gerilemiş olsa da tekrar yükselişe geçti.

Yüzde 0,45 yükselen avro/TL’yse 16,45 seviyesinde. Sterlin/TL kuru saat 9:42’de 19,48’den işlem gördü.

Gram altın 953 TL.

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