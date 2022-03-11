Dolar 15 lira sınırında

Türk Lirası’nın ABD Doları ve avro karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar/TL güne 14,93 seviyesinde başladı.
Yılbaşından bu yana 13,5 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, savaşın ilk günlerinde 14,62’ye kadar yükseldikten sonra arka kapı satışlarıyla 14’ün altına gerilemiş olsa da tekrar yükselişe geçti.
Yüzde 0,45 yükselen avro/TL’yse 16,45 seviyesinde. Sterlin/TL kuru saat 9:42’de 19,48’den işlem gördü.
Gram altın 953 TL.
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