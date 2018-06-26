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Dörtyol'da kaza: 2 yaralı

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Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzeri Dörtyol çemberi yakınlarında, saat 14.45’te meydanagelen kazada 2 kişi yaralandı.
Dörtyol'da kaza: 2 yaralı

Polis Basın subaylığından alınan bilgiye göre kaza, Hasan Çuhadar (E-23) yönetimindeki PR 419 Z plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Dörtyol çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuje ve refuj içerisinde bulunan levhaya çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hasan Çuhadar ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Reyhan Yeşildağlılar (K-17) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahade altına alındılar.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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