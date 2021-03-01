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Döviz haftaya nasıl başladı?

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Dolar ve euro kuru hafta açılışında yarım puanlık düşüşle güne başladı.
Döviz haftaya nasıl başladı?

Dolar ve euro kuru hafta açılışında yarım puanlık düşüşle güne başladı. Yüzde 0,49’luk düşüş sonrası 7,40 lira barajının altına gerileyen dolar kuru geçtiğimiz hafta içerisinde 7,42 liralara kadar çıkmıştı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde döviz kurları haftaya gerileme ile başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan Dolar kuru 7,40 barajını aşarak 7,42 seviyelerine kadar yükselmişti. Bu hafta başında yaşanan düşüşle birlikte dolar kuru bugün 7,38 liradan işlem görüyor.

Hafta açılışında piyasalardaki son durum şöyle:

  • İngiliz Sterlini 10,33 TL

  • Amerikan Doları 7,38 TL

  • Euro  8,93 TL

  • İsviçre Frangı 8,11 TL

  • Japon Yeni 0,06 TL

  • Suudi Arabistan Riyali 1,96 TL

  • Norveç Kronu 0,85 TL

  • Danimarka Kronu 1,19 TL

  • Avustralya Doları 5,70 TL

  • Kanada Doları 5,78 TL

  • İsveç Kronu 0,87 TL 

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