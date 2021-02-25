Döviz kurlarında durum ne?

Merkez Bankası’nın faiz kararını sabit tutmasının ardından dolar kuru 7 TL’nin altındaki konumunu sabitlemişti. Dolar kuru haftanın üçüncü gününde de 7 TL’nin üstünde işlem görüyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro ve sterlin kaç TL? İşte 25 Şubat 2021 son dakika döviz kurları verileri…

Bugün yukarı yönlü seyreden dolar kuru 25 Şubat 2021 tarihinde 7,00 liranın üzerinden işlem görüyor. 2020’nin son haftalarından bu yana düşüş eğiliminde olan döviz kurları rekor seviyelerden uzak bir görünüm çizerken aynı zamanda kritik seviyelerin de altında yer alıyor. Uzmanlar, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının dolar endeksindeki yükseliş eğilimine karşın devam ettiğini söylüyor.

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