  • BIST 1.559
  • Altın 408,307
  • Dolar 6,9721
  • Euro 8,4622
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

DSÖ Uzmanı: "Vuhan'da Aralık 2019'daki Salgının Boyutu Düşünülenden Daha Büyük"

» »
Salgının çıkış noktası olduğu düşünülen Çin'in Vuhan kentini ziyaret eden DSÖ uzmanlarından Embarek, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Virüs, aralıkta (2019) Vuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu, bu yeni bir bulgu." dedi.
DSÖ Uzmanı: "Vuhan'da Aralık 2019'daki Salgının Boyutu Düşünülenden Daha Büyük"

 Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek, Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını bildirdi.  

Salgının çıkış noktası olduğu düşünülen Çin'in Vuhan kentini ziyaret eden DSÖ uzmanlarından Embarek, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Virüs, aralıkta (2019) Vuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu, bu yeni bir bulgu." dedi.

Embarek, Aralık 2019'da virüsün Vuhan'da tespit edilenlerin dışında en az bin kişiye daha bulaşmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Embarek, bölgedeki salgının düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını söyledi. 

Heyetin, 8 Aralık 2019'da Vuhan'da Kovid-19'a yakalanan ilk kişiyle görüştüğünü söyleyen Embarek, Çinli bilim insanlarının DSÖ heyetine 174 vaka örneği sunduğunu ifade etti. 

DSÖ HEYETİ VUHAN'DA SARS-COV-2'NİN 13 FARKLI GENETİK DİZİSİNİ TOPLADI

Vuhan'da Aralık 2019'da enfekte olan kişilerden alınan örnekleri de incelediklerini belirten Embarek, Vuhan'da SARS-CoV-2'nin 13 farklı genetik dizisini topladıklarını ifade etti. 

Embarek ayrıca, Çin'in şimdiye kadar incelenmesine izin vermediği yüzbinlerce kan örneğine derhal erişim sağlanması çağrısı yaptı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan halktan önce aşılandı diye istifa etti15 Şubat 2021 Pazartesi 12:16
  • Türkiye Bilim Kurulu üyesi Gündüz: Çin aşısı, mutasyonlu virüse karşı daha avantajlı15 Şubat 2021 Pazartesi 10:05
  • Virüsü yenen biyolog: Hastayla 10 dakika aynı yerde bulundum; yakalandım14 Şubat 2021 Pazar 22:12
  • Sağlık Bakanlığı’ndan, ‘3’ncü ölüm’ olayıyla ilgili açıklama14 Şubat 2021 Pazar 21:26
  • Dr. Abidin Akbirgün: “Pandemi sürecinde kaygı, düşmanımız değil dostumuzdur”14 Şubat 2021 Pazar 11:58
  • Araştırma: Çift maske takmak iki kat daha fazla koruyor13 Şubat 2021 Cumartesi 23:19
  • Koronavirüs felce sebep olabiliyor13 Şubat 2021 Cumartesi 23:00
  • Covid-19'dan korunmada maske kullanımının "yeteri düzeyde bilinçli olmadığı" belirlendi13 Şubat 2021 Cumartesi 22:19
  • Çağımızın hastalığı obezite sağlığımızı ne kadar tehdit ediyor?13 Şubat 2021 Cumartesi 21:45
  • Gece yeterli uyku yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor13 Şubat 2021 Cumartesi 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti