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Dün meydana gelen trafik kazasının zanlısı mahkemeye çıkarıldı

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Lefkoşa’da meydana gelen ve ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nnamdi Elvis Ekwedün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Dün meydana gelen trafik kazasının zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen ve ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nnamdi Elvis Ekwedün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nuri Hundal tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Hundal 30 Aralık 2020 tarihinde saat 11.10 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk Caddesi boyunca çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde ZRK 694 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Girne'de sakin zanlı Nnamdi Elvis Ekwe’nin seyrettiği yolun solunda bulunan Capital Bank önlerine geldiğinde önünde ayni istikamete doğru yolun sol kenarında, içerisinde Lefkoşa'da sakin 18 aylık Deniz Güçlü’nün bulunduğu markası tespit edilemeyen bebek arabasını taşıyan Lefkoşa'da sakin Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nun ve bebek arabasına aracının sağ ön köşesi ile çarpmıştır. Polis çarpmanın etkisi ile savrulan bebek arabası bebek ile birlikte önce yolun solunda kaldırım üzerine park edilen 3 farklı araca çarptığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Hundal kaza sonucu yaralanan Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nun Devlet hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olurken, Deniz GÜÇLÜ beyin kanaması sebebi ile çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulmakta olduğunu söyledi. Polis araç sürücüsü Nnamdi Elvis Ekwe’nin tutuklanadığını ve aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek suçun nevi ve niteliğinin değişme ihtimali bulunduğunu belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunuzdaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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