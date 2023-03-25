  • BIST 5.031,98
  • Altın 1211.438
  • Dolar 19.0481
  • Euro 20.4952
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Dünya ile Ay arasından geçecek

» »
Çarpması halinde bir şehri yok edebilecek dev asteroidin Dünya ile Ay'ın yörüngeleri arasından hiçbir zarar vermeden geçip gitmesi bekleniyor.
Dünya ile Ay arasından geçecek

BBC’nin haberine göre; bir ay önce keşfedilen ve 2023 DZ2 ismini taşıyan asteroit, 40 ila 90 metrelik bir çapa sahip. Cumartesi günü Ay’a 515 bin km mesafeden geçecek olan asteroit, Pazar günü TSİ 02.30’da saatte 28 bin km hızla Dünya’ya 68 bin km mesafeden geçecek.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) bu kadar büyük bir asteroidin bu kadar yakın geçişine yaklaşık 10 yılda bir rastlandığını belirtiyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nın gezegen savunma departmanı sorumlusu Richard Moissl, asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimali olmadığını söyledi.

Sanal Teleskop Projesi (Virtual Telescope Project) web sitesinden asteroidin geçişi canlı izlenebilecek. 2023 DZ2 asteroidi, 2026’da yeniden Dünya’ya yakın geçecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA, uyardı: Gezegenimize çarpma ihtimali çok yüksek22 Mart 2023 Çarşamba 21:13
  • BM, artan su kullanımına karşı uyardı22 Mart 2023 Çarşamba 19:46
  • Hava kirliliği 'zehirli' seviyede: Çin'de yılın en yoğun kum fırtınaları bekleniyor22 Mart 2023 Çarşamba 16:00
  • ABD ile ipler yeniden gerildi! Rus savaş uçağı havalandı21 Mart 2023 Salı 13:10
  • Kuran yakan ırkçı siyasetçi Paludan’ı ülkeye almama kararı çıktı21 Mart 2023 Salı 12:00
  • Bilim insanlarından uzaylılarla ilgili ilginç iddia… “Saklanıyor olabilirler”20 Mart 2023 Pazartesi 23:32
  • ABD'nin iki katı genişliğinde deniz yosunu Florida'ya doğru ilerliyor20 Mart 2023 Pazartesi 17:47
  • Askeri helikopter kameralar önünde düştü: 4 asker yaşamını yitirdi20 Mart 2023 Pazartesi 11:25
  • Göz damlası kullandı; bir gözü alındı, bir gözü ise görmüyor19 Mart 2023 Pazar 22:56
  • Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri ve yürüyüş düzenlendi19 Mart 2023 Pazar 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti