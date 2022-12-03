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Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri

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Grup maçlarının ardından gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar son 16 turuna eşleşti. Tur 4 günde oynanacak 8 maçla tamamlanacak ve ardından Dünya Kupası'na 2 günlük ara verilecek.
Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Katar’ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar Dünya Kupası’nda son 16 takım arasına adlarını yazdırdı.

Son 16 turu karşılaşmaları bugün başlayacak ve 6 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Bu karşılaşmalarının ardından kupaya 2 gün ara verilip ardından çeyrek final karşılaşmaları başlayacak.

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

3 Aralık Cumartesi:

18.00 Hollanda-ABD (Khalifa)

22.00 Arjantin-Avustralya (Ahmed Bin Ali)

4 Aralık Pazar:

18.00 Fransa-Polonya (Al Thumama)

22.00 İngiltere-Senegal (Al Bayt)

5 Aralık Pazartesi:

18.00 Japonya-Hırvatistan (Al Janoub)

22.00 Brezilya-Güney Kore (Stadyum 974)

6 Aralık Salı:

18.00 Fas-İspanya (Education City)

22.00 Portekiz-İsviçre (Lusail)

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