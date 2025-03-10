Dünyada ve Türkiye'de erişim yok: X platformu çöktü

Türkiye genelinde X platformuna (Twitter) erişim sağlanamadığı bildiriliyor. Sorunun kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, teknik bir arıza veya bölgesel erişim kısıtlaması ihtimalleri değerlendiriliyor.
Türkiye genelinde kullanıcılar, X platformuna (Twitter) erişim sağlayamadıklarını bildiriyor.
Yaşanan sorunun nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, teknik bir aksaklık veya bölgesel erişim kısıtlaması ihtimalleri değerlendiriliyor.
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