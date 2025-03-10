  • BIST 10480.18
  • Altın 3407.996
  • Dolar 36.5425
  • Euro 39.6483
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGazze: Avrupalı liderlerden 53 milyar dolarlık Arap planına destek

Dünyada ve Türkiye'de erişim yok: X platformu çöktü

»
Türkiye genelinde X platformuna (Twitter) erişim sağlanamadığı bildiriliyor. Sorunun kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, teknik bir arıza veya bölgesel erişim kısıtlaması ihtimalleri değerlendiriliyor.
Dünyada ve Türkiye'de erişim yok: X platformu çöktü

Türkiye genelinde X platformuna (Twitter) erişim sağlanamadığı bildiriliyor. Sorunun kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, teknik bir arıza veya bölgesel erişim kısıtlaması ihtimalleri değerlendiriliyor.

Türkiye genelinde kullanıcılar, X platformuna (Twitter) erişim sağlayamadıklarını bildiriyor.

Yaşanan sorunun nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, teknik bir aksaklık veya bölgesel erişim kısıtlaması ihtimalleri değerlendiriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Telefonunuzu 3 gün boyunca kullanmamak beyin aktivitenizi değiştirebilir03 Mart 2025 Pazartesi 20:19
  • WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor?01 Mart 2025 Cumartesi 11:18
  • 2032'de Dünya'ya göktaşı çarpma olasılığı arttı14 Şubat 2025 Cuma 20:30
  • İlk Avrupalılar düşmanlarının beyinlerini yemiş olabilir14 Şubat 2025 Cuma 19:27
  • Dünyada bir ilk: Kuantum bilgisayarları arasında ışınlanma başarıyla gerçekleşti12 Şubat 2025 Çarşamba 12:30
  • Elon Musk, TikTok'u satın almakla ilgilenmediğini söyledi10 Şubat 2025 Pazartesi 20:58
  • Astronomlar, yeni doğan bir yıldızın şekillenişini kaydetti10 Şubat 2025 Pazartesi 18:54
  • Sosyal medyada bağımlılık sınırı: Hangi platformda ne kadar zaman geçirmek riskli?06 Şubat 2025 Perşembe 20:11
  • Hollanda'daki kamu cihazlarına DeepSeek yasağı06 Şubat 2025 Perşembe 18:08
  • 2 bin yıldır okunamayan yanmış parşömen ilk kez okundu05 Şubat 2025 Çarşamba 17:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti