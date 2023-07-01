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Dünyanın en eski gazetesi kağıda veda etti

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Dünyanın en eski gazetesi olan Viyana merkezli Wiener Zeitung, 320 yılın ardından günlük basılı yayınlarına son verdi.
Dünyanın en eski gazetesi kağıda veda etti

Dünyanın en eski gazetesi olan Wiener Zeitung, 320 yılın ardından son günlük baskısını yaptı.

Viyana merkezli Wiener Zeitung, son zamanlarda yürürlüğe giren bir yasa değişikliği nedeniyle basılı gazetenin kârlılığını yitirmesi nedeniyle bu adımı attığını duyurdu. Avusturya’nın yeni sağcı koalisyon hükümeti, nisan ayında şirketlerin resmi ilanları basılı gazetede yayınlama zorunluluğunu kaldırmış, böylece Wiener Zeitung’un resmi gazete rolü sona ermişti.

Yayıncı şirketin gelirinin yaklaşık 18 milyon euro düşmesine yol açan yasa sonrasında çok sayıda kişi işten çıkarılmıştı.

Wiener Zeitung, çevrimiçi olarak yayınlarına devam edecek ve basılı yayınını aylık olarak sürdürmek istiyor.

Avusturya hükümetine ait olan ancak editoryal olarak bağımsız gazete, 1703 yılında yayın hayatına başladı ve 12 cumhurbaşkanı, 10 hükümdar ve 2 cumhuriyet dönemini gördü. Gazete, cuma günü yayınlanan son günlük basılı baskısında “Kaliteli gazetecilik için fırtınalı zamanlar yaşanıyor… Ciddi içerikler, dikkat çekmek için daha fazla platformda sahte haberler, kedi videoları ve komplo teorileriyle yarışıyor” ifadeleriyle okuyucusuna veda etti.

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