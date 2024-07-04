  • BIST 10872.56
  • Altın 2467.086
  • Dolar 32.5501
  • Euro 35.2343
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Dünyanın en eski mağara resmi bulundu

» »
Figüratif mağara sanatının en eski örneği, Avustralyalı ve Endonezyalı bilim insanları tarafından Endonezya'nın Güney Sulawesi Adası'nda keşfedildi.
Dünyanın en eski mağara resmi bulundu

Yaban domuzu ve üç insan benzeri figürün yer aldığı resim en az 51 bin 200 yıllık olup, daha önce bulunan en eski mağara resminden 5 bin yıldan daha eski.

2019 yılında önceki rekor sahibi,  Endonezya mağarasında bulunan ve o zamanlar yaklaşık 44 bin yıllık olduğu tahmin edilen bir av sahnesiydi.

Bu keşif, modern insanın yaratıcı düşünme kapasitesini ilk gösterdiği zamanı, bilinenden daha geriye götürüyor.

Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden Prof. Maxime Aubert, yaptığı açıklamada, keşfin insan evrimi hakkındaki fikirleri değiştireceğini söyledi.

"Resim karmaşık bir hikaye anlatıyor. Hikaye anlatımına dair sahip olduğumuz en eski kanıt. O dönemde insanların soyut terimlerle düşünme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

Resimde ağzı yarı açık bir şekilde duran bir domuz ve en az üç insan benzeri figür görülüyor.

En büyük insan figürünün her iki kolu da uzanmış ve bir asa tutuyor gibi görünüyor.

İkincisi, başı burnunun yanında olacak şekilde domuzun hemen önünde. Ayrıca bir ucu domuzun boğazına temas eden bir asa tutuyor.

Son insan benzeri figür, bacakları yukarı bakacak ve dışarı doğru açılacak şekilde ters duruyor gibi görünüyor. Bir eli domuzun kafasına doğru uzanıyor ve ona dokunuyor gibi resmediliyor.

Daha eski örnekler bulunabilir

Güney Afrika'daki Blombos Mağaraları'nda bulunan taşlara çizimin ilk kanıtı 75.000 ila 100.000 yıl öncesine dayanıyor. Bunlar geometrik desenlerden oluşuyor.

Yeni tarihleme, lazer kullanılarak sanat eserinin küçük miktarlarının kesilmesini içeren yeni bir yöntem kullanılarak mümkün hale getirildi. Bu, araştırmacıların sanat eserinin farklı kısımlarını daha ayrıntılı olarak incelemelerini ve daha doğru bir tarihleme elde etmelerini sağlar.

Yeni yöntem daha yaygın bir şekilde kullanıldıkça, dünyanın çeşitli yerlerinde mağara resimlerinin bulunduğu bazı alanların tarihi yeniden belirlenebilir ve bu durum betimsel sanatın ortaya çıkışını daha da geriye itebilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avusturya'da Nazi propagandası yapan bir kişi 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı17 Nisan 2024 Çarşamba 11:23
  • Uber, Avustralya'da taksi şoförlerinin "maddi kayıpları" için yaklaşık 178 milyon dolar ödeyecek18 Mart 2024 Pazartesi 19:39
  • İtalya Rekabet Kurumundan TikTok'a 10 milyon euro ceza14 Mart 2024 Perşembe 18:27
  • Meta, Avustralya haber medyasına ödeme yapmayı durduruyor01 Mart 2024 Cuma 18:09
  • Gizemli şekilde kaybolan kömür gemisi 120 yıl sonra bulundu26 Şubat 2024 Pazartesi 11:57
  • Avustralya'dan kırmızı ateş karıncalarıyla mücadele için 1 milyar dolar bütçe13 Şubat 2024 Salı 16:07
  • Çin, Avustralyalı yazar Yang Hengjun’a ertelemeli idam cezası verdi05 Şubat 2024 Pazartesi 23:45
  • Avustralya, ülke tarihinin en büyük siber suçunu işleyen Rus bilgisayar korsanına yaptırım uyguladı23 Ocak 2024 Salı 21:34
  • Avustralya'da ölümcül en büyük huni yuvalı erkek örümcek bulundu04 Ocak 2024 Perşembe 14:06
  • Avustralya sahillerinde 124 kilogram kokain bulundu27 Aralık 2023 Çarşamba 20:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti