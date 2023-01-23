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Dünyanın en şişman ülkeleri açıklandı… Listedeki ilk 10 ülke şaşırttı

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Yapılan bir çalışmaya göre, dünya üzerindeki en şişman ve sağlıksız ülkeler belli oldu.
Dünyanın en şişman ülkeleri açıklandı… Listedeki ilk 10 ülke şaşırttı

Fazla kilolu olmanın getirdiği bir hastalık olan obezite, dünya genelinde önlenebilir ölümler arasında ikinci sırada gelirken dünyadaki en kilolu ve sağlıksız milletleri sıralayan Our World in Data’nın verileri, 2016 yılında dünyanın dört bir yanındaki 195 ülkeden alınan rakamların derlemesiyle elde edildi.

Daily Mail’in haberi, dünyadaki yetişkinlerin üçte birinden fazlasının veya yüzde 39’unun aşırı kilolu veya obez olduğunu gösterdi. Rakamlara göre İngilizlerin kabaca yüzde 64’ü ve Amerikalıların yüzde 68’i de şişman.

Ayrıca, dünya genelinde 18 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yüzde 13’ünün 2016 yılında obez olduğu kaydedildi.

Türkiye’nin obezite oranı da 2016 yılında %66,80 olarak açıklandı, bu rakam 1975 yılında %34,50 idi.

ABD İLK 10’DA YER ALMADI

Listeye göre, Pasifik adası Nauru, %88,5 oranında fazla kilolu veya obez olarak listenin başında yer aldı. Dünyanın en zayıf ülkesi de %18,3 oranla Vietnam oldu.

Dünyanın en şişman on ülkesinin tamamı Pasifik’te bulunurken ikinci olan Palau’yu (%85,1) sırasıyla yüzde 84,7, yüzde 83,5 ve yüzde 81,9 oranlarıyla Cook Adaları, Marshall Adaları ve Tuvalu izledi.

İlk 10’da listenin devamında ise Niue, Kiribati, Tonga, Samoa, Micronesia ülkeleri yer aldı.

Pasifik dışında, Kuveyt yüzde 73,4’lük bir oranla on birinci sıraya yerleşti. 195 ülkenin yer aldığı tabloda ABD 15., Avustralya 25. ve İngiltere 30. sırada yer aldı.

Obezite; kalp hastalığı, inme, diyabet ve çeşitli kanser türleri dahil olmak üzere dünyanın önde gelen ölüm nedenlerinden bazıları için önemli bir risk faktörüdür. Obezite ile bağlantılı olan tip 2 diyabet; kalp hastalığı, görme kaybı ve böbrek sorunları gibi komplikasyonlara da yol açabilir.

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