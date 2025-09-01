Dünyanın En Ünlü Poker Yıldızları Merit Royal'de Buluştu

Poker dünyasının zirvedeki isimleri, KKTC’nin gözde destinasyonlarından Merit Royal ve Merit Royal Diamond’da gerçekleşen uluslararası turnuvada bir araya geldi. Dünya çapında milyonlarca takipçisi olan poker yıldızları, sadece turnuvaların rekabetçi atmosferinden değil, aynı zamanda Kıbrıs’ın doğal güzellikleri ve Merit Royal’in sunduğu lüks olanaklardan da son derece memnun kaldı.

Merit Royal, bu yaz PartyPoker Millions, Triton Poker ve Super High Roller Bowl (SHRB) gibi pokerin en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yaparak adeta küresel bir poker üssü haline geldi. Turnuvalara katılan dünyaca ünlü poker profesyonelleri, etkinlik sırasında verdikleri röportajlarda Kıbrıs’taki deneyimlerini ve Merit Royal hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Steve O'Dwyer: “Burada daha fazla turnuvada oynamayı dört gözle bekliyorum”

PartyPoker Millions kapsamında konuşan Steve O'Dwyer, Merit Royal’de geçirdiği zamandan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Burada gerçekten çok iyi vakit geçirdim ve burada daha fazla büyük poker turnuvasında oynamayı dört gözle bekliyorum!”

Phil Ivey: “Misafirperverlik kusursuz”

Pokerin yaşayan efsanelerinden Phil Ivey, Kıbrıs’a sık sık geldiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Açıkçası buraya kaç kere geldiğimi saymayı unuttum. Benim için en değerli olan şey misafirperverlik ve personelin ilgisi, bunlar kusursuz.”

Cary Katz: “Burası dünyanın en iyi poker destinasyonlarından biri”

Super High Roller Bowl turnuvası sırasında konuşan Cary Katz ise otel ve organizasyon kalitesine dikkat çekti:

“Manzara inanılmaz, insanlar harika, hizmet kusursuz ve oyunlar gerçekten muhteşem.”

Dan “Jungleman” Cates: “Kıbrıs bir sürprizler adası”

Eğlenceli ve renkli kişiliğiyle tanınan Dan Cates, sadece poker değil, adanın sunduğu tüm deneyimlerden büyük keyif aldığını belirtti:

“Kıbrıs sürprizlerle dolu... Batık gemiler, sualtı müzesi, dağlar, kaleler, tatlılar! Özellikle peynirli börekler ve sütlaç favorilerim. Merit Poker’in misafirperverliği ve personelin kalitesi bu deneyimi eşsiz kılıyor.”

Danny Tang: “Triton ve SHRB buradaysa, sebebi çok açık”

Asya poker camiasının önde gelen isimlerinden Danny Tang, uluslararası poker markalarının Kıbrıs’ı tercih etmesinin önemine değindi:

“Triton ve Super High Roller Bowl gibi sektörün en büyük markaları etkinliklerini buraya getiriyorsa, bu zaten her şeyi anlatıyor.”

Daniel Dvoress: “İşlevsellik ve kalite burada birleşiyor”

Kanadalı profesyonel oyuncu Daniel Dvoress ise turnuva dışındaki zamanını bile keyifle geçirdiğini anlattı:

“Ben çok işlevsel biriyim. Yemek hazır olsun, ne yiyeceğimi kolayca seçebileyim, beklemek istemem — burada her şey mükemmel. Okyanus kenarında kısa yürüyüşler yaparak zihnimi tazeliyorum.”

Poker alanında dünyanın en prestijli markaları Kıbrıs’ta buluştu

Merit Poker, ONYX Club, GG Poker, Super High Roller Bowl Europe ve Luxon Pay Mediternean Poker Party ve Poker News gibi dünya çapında kuruluşlarında paydaş olduğu organizasyonların ülke ekonomisi ve turzmine büyük katkısı oldu.

Kıbrıs, Pokerin Yeni Cazibe Merkezi

Merit Poker ile başlayan turnuvalar serüvenine yapılan tüm bu yorumlar, Merit Royal’in sadece lüks bir otel değil, aynı zamanda profesyonel poker dünyasında da saygın ve tercih edilen bir merkez haline geldiğini gösteriyor. Pokerin yıldız isimleri hem turnuva kalitesinden hem de otelin sunduğu olanaklardan memnuniyetle bahsederken, Kıbrıs’ın global poker haritasındaki yeri her geçen yıl daha da güçleniyor.