  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Dünyanın Gözü Ukrayna’dayken Kuzey Kore Yine Füze Fırlattı

» »
Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına bir bölgeye düştüğü belirtildi.
Dünyanın Gözü Ukrayna’dayken Kuzey Kore Yine Füze Fırlattı

Dünyanın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına odaklandığı sırada, Kuzey Kore’den yine gerilimi artıracak bir hamle geldi.

Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang’ın balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından da doğrulanan füzenin, yerel saat ile 08.58’de Japon Denizi istikametine doğru ateşlendiği ve füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışında bir bölgeye düştüğü kaydedildi. İlk belirlemelerde, füze denemesi ile ilişkili herhangi bir hasar bildirilmedi.

Son gelişme ile birlikte Pyongyang’ın, bu yılın başından bu yana gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 9’a yükseldi.

YENİDEN HIZ KAZANDI

Kuzey Kore, bu yıl içinde aralarında hipersonik füzeler ve demiryolu tabanlı füzelerin de bulunduğu 8 deneme gerçekleştirmiş, 27 Şubat’ta yapılan son denemenin ise keşif uydu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında yapıldığı açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidinin dünyada korkuya neden olmasının, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u füze programını hızlandırma konusunda cesaretlendirmiş olabileceği yorumları yapılmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin: Ukrayna’da Hedeflerimize Ulaşacağız03 Mart 2022 Perşembe 19:22
  • Çekya’da Olağanüstü Hal İlan Edildi03 Mart 2022 Perşembe 19:06
  • Rusya İle Ukrayna Arasındaki İkinci Tur Müzakereler Başladı03 Mart 2022 Perşembe 18:38
  • Rus Askerinden Şaşkına Çeviren Hareket: El Bombasıyla Tehdit Etti03 Mart 2022 Perşembe 18:11
  • Hangi Ülkeler Putin’e Desteğini Açıkladı03 Mart 2022 Perşembe 17:53
  • Rusya Savunma Bakanlığı "498 Askerimiz Öldü" Derken Ukrayna 6 Bin Olarak Açıklamıştı03 Mart 2022 Perşembe 00:14
  • Savaş Bittiğinde Putin Ne Yapacak? İlk İşi O İsmi Başa Getirmek02 Mart 2022 Çarşamba 22:53
  • Rusya ve Ukrayna Arasındaki İkinci Barış Görüşmesi Yarın Olacak02 Mart 2022 Çarşamba 22:13
  • Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan Rusya Kararı Çıktı02 Mart 2022 Çarşamba 21:27
  • Kiev Belediye Başkanı: Düşman güçleri yaklaşıyor, çatışmalar kent eteklerinde02 Mart 2022 Çarşamba 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti