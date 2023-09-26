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Dursun Oğuz: Kırsal kesim arsalarının amacının dışında kullanmasına göz yummayacağız

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “Hiç kimsenin kırsal kesim arsalarının verilme amacının dışında kullanmasına göz yummayacağız. Kırsal kesim arsasını satın alanlar 10 kere düşünsün” dedi.
Dursun Oğuz: Kırsal kesim arsalarının amacının dışında kullanmasına göz yummayacağız

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, kırsal kesim arsasını satan veya devredenler tespit edildiği anda hak sahipliliğinin iptal edileceğini söyledi.

“SORUMLULUĞUMU YERİNE GETİRMEKTE KESİNLİKLE KARARLIYIM” “

“Devlet olarak sorumluluğumu yerine getireceğim” diyen Bakan Oğuz, bu konuda kesinlikle kararlı olduğunun altını çizdi.

BRT’de yayınlanan ’17. Saat’ programına açıklamada bulunan Dursun Oğuz, “Şunu gördük. Ben de kırsaldan gelen biri olarak yıllar önce bir şekilde gençlerimiz o bölgede kalsın o bölgeye gök salsın, ailelerin yanında olsun diye arsa dağıtılmış… Ama insanlar aşı, işi, düzeni nerede ise bir şekilde mevcut yerlerinden şehir merkezine doğru kaymış. Özellikle küçük olan köylerde sadece yaşlı insanlarımız kalıyor. Orta halli köylerde de nüfus yapısına baktığımızda bir azalma söz konusudur. Ülkede alım gücünde yaşanan erime ve emlakta yüksek fiyattan dolayı tekrar insanlar kendimiz yapsak daha ucuza yapabilir miyiz diye bir düşünce içine girdiler. Ancak nerede yapacaksınız şehir merkezinde bir arsanın fiyatı çok yüksek. Ama köyde yapılabileceği ile ilgili talep söz konusu var. Bunun yanın da sosyal konut olayları da gelişiyor” dedi.

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