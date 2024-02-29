Duyarlılık Gösterme ve Ormanlarımıza Sahip Çıkma Zamanı

Ormanlık alanlarımız her geçen gün peşkeş çekilmekte, imara açılarak katledilmekte, yanarak/ yakılarak yok edilmektedir. Oksijen kaynağımız olan bu değerlerin gün geçtikçe gerekli önlemlerin alınmamasından dolayı yok olması veya yok edilmesi kabul edilemez.

Tüm dünyayı tehdit eden ve günümüzde gündemimizi sürekli meşgul eden Küresel İklim Krizi ile mücadele noktasında da Ormanlarımızın değeri bilinmemekte ve yok edilmek için ekstra çaba saf edilmektedir.

Yaşam kalitemizi artırmak ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olarak, ormanlarımıza sahip çıkmalı ve korunarak gelecek nesillere aktarılması için gerekli mücadeleyi yapmamız gerekmektedir. Aksi taktirde, dünya ülkelerinde imrenerek baktığımız yüzyıllık ağaçlara sahip ormanlara imrenmeye devam edeceğiz.

Bitki örtümüzün yaklaşık %80’i çam ağaçlarından oluşmaktadır. Kızıl Çam ağaçlarının yoğun olarak ekiminin yapıldığı ve bu türün de Çam Kese Böceği hastalığına yakalanma riskinin en yüksek tür olduğu bilinmektedir. Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yaygın olarak rastlanan hastalık hem halk sağlığına hem de ormanlık alanlardaki doğal hayatın devamlılığına zarar vermektedir.

2020 yılından sonra biyolojik ilaçlamaya son verilerek kaderine terkedilen Ormanlarımız bugün göz göre göre kurumakta ve bu ağaçlar üzerinde bulunan zararlı böcekler sayesinde ölmektedir. 2023 yılına kadar hiçbir mücadele etmeyen hükümet yetkililerinin geçen yıl uygulamaya konulan böcek ve kuşlar ile verilen mücadelenin de yetersiz olduğu gözle görülmektedir.

Lefke ve Köylerinde Ormanlık alanlardan, mahalle aralarında bulunan ağaçlara kadar gelen Çam Kese Böcekleri yüzünden eğitimine ara veren okullarımız bulunmaktadır. Orman Dairesinin sorumluluğu olan ilaçlama ve mücadele yöntemleri uygulanmamakta, yetkisi ve sorumluluğu olmadığı halde yerel yönetimlere top atılmaktadır. Deneyimsiz personelleri ile mücadele vermeye çalışan Belediyelerin yapmış oldukları mücadele de bu böceklerin yaratmış olduğu sorunun ortadan kalkmasını yetmemektedir.

Yıllar içerisinde gelişi güzel park, bahçe kamusal alanlara dikimi yapılan çam ağaçları Çam Kese böceklerinin istilasına uğramış, bu nedenle efekte olarak hastane/sağlık ocaklarına başvuran kişilerin sayısı yadsınamayacak boyutlardadır. Halk tarafından mahallesinde veya bahçesinde bulunan çam ağaçlarının kesilmesi yönünde de talepler artmakta, fakat yasa ile koruma altına alınan ağaçlara dokunulamamaktadır. Bu olgu hem ağaç popülasyonunu hem de halk sağlığını tehdit etmektedir.

Halk sağlığını korumak, ormanlık alanların ve sağlıklı çevrenin korunması ile ilgili sorumluluklarını Orman Dairesi Müdürlüğü aracılığı ile ilgili Bakanlıklara ve Hükümet yetkilerine bir kez daha hatırlatarak, onları Biyolojik Yöntemler kullanarak gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ve Çevre Platformu olarak, Lefke ve Köylerinde yaşayan çevre dostu tüm örgüt ve aktivistleri 29 Şubat 2024 de saat 16:00’de Lefke Çevre ve Tanıtma Derneğinde buluşmaya ve sonrasında, Lefke-Çamlıköy yolun üzerinde gerçekleştireceğimiz protesto eyleminde desteğe davet ediyoruz. 1 Mart 2024 de Tarım Bakanlığı önünde toplanıyoruz. Geleceğimize ve Ormanlarımıza birlikte sahip çıkalım. Bu mücadeleyi ancak ayrışmadan, birlikte durarak kazanabileceğimizi unutmayalım.

Not: Eylemin gece geç saatlere kadar devam edeceğini hatırlatır, katkı koyacak olan doğa severlerin hava koşullarını gözeterek gelmesini tavsiye ederiz.

Saygılarımla,

Münevver Ebedi

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği (a)