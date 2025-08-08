Ekonomi tamamen çökecektir

  • BIST 10972.63
Yıllardan beri tartışıldığı halde bir türlü çözülemeyen bu sorunun ortadan kalkması artık elzemdir.
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yetersiz duruma düşen elektrik üretimi ve hatların yüklenmesiyle birlikte Ada’nın Kuzey tarafı karanlığa bürünmüş, sabah saatlerinde Güzelyurt Trafo Merkezi’nde patlama yaşandığı açıklanmıştır.

Şebekenin durumu, elektrik sorununun giderek büyümekte olduğunu ve her yönü ile başlıca sorun haline geldiğini bir kez daha kanıtlamıştır.

Tüm bölgelerde saat 03.30 civarında kesilen elektrik akımı, 12 saatten fazla bir süredir verilememiş veya düzensiz şekilde verilmeye başlanmıştır.

Bunun sonucunda evinde solunum cihazı ile yaşayan hastalarımız canları ile, evlerdeki elektrikle işleyen buzdolapları, televizyonlar ve elektronik aletler yanma tehlikesi ile, soğuk zincire sahip olan işletmeler, marketler, kasaplar ürünleri ile sınanmaktadır.

Bazı devlet dairelerinde de halkın ihtiyacı olan işlemler durdurulmuş, devlet daireleri kapılarını hizmete kapatmıştır.

Herkes ne yapacağını bilemez halde çaresizce beklemektedir.

Ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan sistemin bir türlü yenilenememiş olması, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır.

Bunun sonucunda yaşanacak olan can kayıplarının, mal kayıplarının bir daha geri getirilemeyeceğini siyasi iradeyi teslim ettiğimiz yüce meclisimizin artık anlaması gerekmektedir.

Bu zamanda halen yaşamış olduğumuz bu enerji sorunu zaten bir türlü düzelemeyen ekonominin de tamamen çöküşüne yol açacaktır.

Başta hükümet olmak üzere bütün ilgili tarafları sağduyu ile hareket etmeye çağırır, gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini vurgular, KTTO’nın bu konunun takipçisi olacağını tüm kamuoyu ile paylaşırız.

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

