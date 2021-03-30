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El Fetih liderine yakın isimler seçimleri görüşmek üzere Washington'da

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El Fetih lideri Mahmud Abbas'a yakın iki ismin, Filistin seçimleri konusunda Biden yönetiminin nabzını yoklamak amacıyla Washington'a gittikleri belirtildi.
El Fetih liderine yakın isimler seçimleri görüşmek üzere Washington'da

Filistin Devlet Başkanı ve El Fetih lideri Mahmud Abbas'ın oğlunun iki arkadaşı Samer Huri ve Beşar El Ezza'nın ülkede Haziran'da gerçekleşecek seçimlere ilişkin Biden yönetimiyle görüşmeler yapmak üzere ABD Başkenti Washington'a geldiği öğrenildi. Görüşmelerde, Filistin seçimlerinin ertelenme ihtimalinin de ele alınacağı konuşuluyor.

Raialyoum gazetesinde kaleme alınan bir değerlendirmeye göre, Washington'a gelen iki Filistinli, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Filistin ve İsrail ilişkilerinden sorumlu yetkili olan Hadi Omar'la görüşecek.

Söz konusu Washington ziyareti, Mısır ve Ürdün basınında da gündem oldu. Basında yer alan haberlerde, Mısır ve Ürdün yönetiminin, Filistin'deki seçimin ertelenmesi taraftarı olduğu belirtilirken, söz konusu ziyaretin resmi bir ziyaret olmadığına işaret ediliyor.

Huri ve El Ezza'nın Filistin seçimlerine ilişkin henüz net bir tavır ortaya koymayan ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın  bu konuda nabzını yoklama amacında oldukları belirtildi.

ABD yönetiminin, seçimlerde Hamas'ın, El Fetih karşısında beklenildiği gibi zafer kazanmasını arzu etmemesinden dolayı seçimlerin ertelenmesine sıcak bakacağı şeklinde değerlendirmeler yer alıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) ise Filistin Yönetimi’ne dönük finansmanı seçimlerin gerçekleşmesine bağlamış durumda olduğu söyleniyor.

Öte yandan Hamas’ın, 2006’da meclis seçimlerini kazanması üzerine ortaya çıkan krizden farklı olarak bu defa seçimlerin ertelenmesi halinde daha yetkili bir kurul olan ulusal konseyde El Fetih’le paylaşacağı beklentisi olduğundan bahsediliyor.

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