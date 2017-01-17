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ELAM TSK kontrolündeki bölgelerde eylemler yapıyor

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ELAM TSK kontrolündeki bölgelerde eylemler yapıyor
Kıbrıs'la ilgili müzakereler devam ederken radikal milliyetçi çevreler provakasyon eylemleri yapmaya başladı. ELAM, TSK kontrolündeki bölgelerde eylemler yapıyor

Duvar Gazetesi’nin haberine göre, Kıbrıs’ta ilgili tarafların çözüm için gayret sarf ettiği bir esnada adanın genelinde, radikal milliyetçi çevreler boş durmuyor. Çözüm yanlısı çevrelere sataşan aşırı sağ gruplar bir yanda da provakasyon amaçlı eylemlere imza atıyor.

Duvar Gazetesi’ne Kıbrıslı Rum kaynaklardan ulaşan son bilgilere göre Yunanistan’daki aşırı milliyetçi Altın Şafak’ın Kıbrıs kolu olan ELAM son günlerde Kıbrıs’ta önemli eylemlere imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’da, Yeşil Hatta düzenlenen barış etkinliğine saldıran örgüt şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetiminde olan ve adanın kuzeyi ile kara bağlantısı olmayan Erenköy-Kokkina bölgesinde provakasyon yaratmanın derdinde.

Geçtiğimiz günlerde bir grup ELAM “aktivisti” Erenköy bölgesinde Yeşil Hattı ihlal edip Türk tarafına geçti. Tellerin arka kısmında Yunan bayrakları ile fotoğraf çektiren ELAM üyeleri eylemlerinin önümüzdeki günlerde devam edeceği mesajını veriyorlar.

ELAM’ın son eylemleri Kıbrıs’ın genelinde tedirginliğe yol açmış durumda. Bu eylemleri sosyal medya üzerinden yeren Kıbrıslı Rumlar hükümetin bir an evvel harekete geçmesi gerektiği düşüncesini öne çıkarıyorlar. Bu arada Duvar’ın Kıbrıs’ta ulaşmaya çalıştığı Kıbrıslı Rum milliyetçi çevreler Erenköy bölgesindeki eylemi doğrulamaktan ya da yalanlamaktan kaçınıyorlar.

ERDOĞAN ERENKÖY’E DEĞİNMİŞTİ

Erenköy bölgesinin ismi geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir çıkışıyla gündeme geldi.

Görüşme masasında Rumların istemlerine ve kapalı şehir Maraş’ın iadesi konusuna sert tepki gösteren Erdoğan, Rumların isteklerine karşı karşı taraftan, çözüm durumunda, Erenköy’un Omorfou(Güzelyurt) ile kara bağlantısının kurulması gerektiği çıkışında bulunmuştu.

Erdoğan’ın yeni çıkışı Kıbrıs’ta “Türkiye Rumlardan toprak talep ediyor” şeklinde algılanmıştı.

MİLLİYETÇİLER HAREKETLİ

Bu arada ELAM ile birlikte adanın genelinde milliyetçi çevreler harekete geçmiş durumda. Adanın kuzeyindeki milliyetçi çevrelere “Kıbrıs elden gidiyor” ve “kanla aldık kanla veririz” şiarlarıyla Kıbrıs Rum tarafına ve Kıbrıs Türk toplumunun çözüm yanlısı kesimlerine saldırıyorlar.

Adanın güneyinde de çözüm yanlısı kesimler çözüm karşıtı partilerin hedef tahtasına oturtulmuş durumda.

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